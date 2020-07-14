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Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:02
роман старовойт
курская область
политика
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Какие ещё премии ?! Две трети страны вашими усилиями лапу сосёт ! А они квартальные премии себе рисуют ! ЗА ЧТО ?!
33
Да сдались эти орфографические ошибки, ну е мае. Что лучше - грамотей, который пишет правильно, но ничего не делает или трудяга, который пешет с ашибками. Дело надо делать, а не орфографией заниматься. Учителя русского языка пусть пишут правильно.
23
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курская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман старовойт, курская область, политика

Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки

15:54 14.07.2020 (обновлено: 16:02 14.07.2020)
7039
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки.
Глава региона заявил, что считает недопустимым любые ошибки в официальной переписке.

"Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", — сказал он в комментарии РБК.

По словам губернатора, сейчас всех сотрудников региональной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.
В администрации региона есть корректор, однако зачастую после его проверки в документ приходится вносить изменения или дополнения, которые часто содержат ошибки, уточнил Старовойт.
Депутат Дарья Беседина
30 октября 2019, 18:56
"В школу!" Депутата Мосгордумы пристыдили за орфографические ошибки
2681921310
Обсудить 13
Роман СтаровойтКурская областьПолитика
Популярные комментарии
Какие ещё премии ?! Две трети страны вашими усилиями лапу сосёт ! А они квартальные премии себе рисуют ! ЗА ЧТО ?!
14 июля, 16:25
Николай Шмидт
21000012
Да сдались эти орфографические ошибки, ну е мае. Что лучше - грамотей, который пишет правильно, но ничего не делает или трудяга, который пешет с ашибками. Дело надо делать, а не орфографией заниматься. Учителя русского языка пусть пишут правильно.
14 июля, 16:21
аааноним анонимный
3100019
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