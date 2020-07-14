https://ria.ru/20200714/1574340027.html
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:54
2020-07-14T16:02
роман старовойт
курская область
политика
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https://ria.ru/20191030/1560412753.html
Николай Шмидт
Какие ещё премии ?! Две трети страны вашими усилиями лапу сосёт ! А они квартальные премии себе рисуют ! ЗА ЧТО ?!
33
аноним анонимный
Да сдались эти орфографические ошибки, ну е мае. Что лучше - грамотей, который пишет правильно, но ничего не делает или трудяга, который пешет с ашибками. Дело надо делать, а не орфографией заниматься. Учителя русского языка пусть пишут правильно.
23
13
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, политика