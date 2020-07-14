На Вологодчине отменили часть ограничений в связи с пандемией

"Считаю, что Вологодская область достойно справляется с эпидемическим вызовом. Мы отслеживаем цепочки заражения, на высоком уровне держим объемы тестирования – у нас 15 место по стране",- сказал Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Несмотря на отмену обязательной самоизоляции для приезжающих из других регионов, такая мера сохраняется для прибывших из-за границы, а также для тех, кто приезжает для работы вахтовым методом. Самоизоляция обязательна и для больных коронавирусом и контактировавших с ними лиц, контроль за соблюдением ими изоляции будет усилен мобильными группами, в том числе с использованием современных технических средств. Кроме того, вводится 100-процентное тестирование на коронавирус людей с симптомами ОРВИ и гриппа.