На Вологодчине отменили часть ограничений в связи с пандемией

ВОЛОГДА, 14 июл – РИА Новости. Ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отменили в Вологодской области со вторника - отменены электронные пропуска и карантин для приезжающих, сняты КПП на въезде в регион, открыты торговые центры, детские сады и поликлиники, в тоже время власти расширили тестирование на COVID-19, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Считаю, что Вологодская область достойно справляется с эпидемическим вызовом. Мы отслеживаем цепочки заражения, на высоком уровне держим объемы тестирования – у нас 15 место по стране",- сказал Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Глава региона объявил о возобновлении работы торговых центров и непродовольственных рынков, открытых площадок для занятия спортом, детских садов и поликлиник, гостиниц и санаториев. При этом по-прежнему запрещены массовые мероприятия.
"Частичное снятие ограничений не подразумевает полный отказ от защитных мер. Дезинфекция, социальное дистанцирование и масочный режим в общественных местах по-прежнему обязательны, это новая реальность, с которой нам придется жить продолжительное время", - предупредил Кувшинников.
Несмотря на отмену обязательной самоизоляции для приезжающих из других регионов, такая мера сохраняется для прибывших из-за границы, а также для тех, кто приезжает для работы вахтовым методом. Самоизоляция обязательна и для больных коронавирусом и контактировавших с ними лиц, контроль за соблюдением ими изоляции будет усилен мобильными группами, в том числе с использованием современных технических средств. Кроме того, вводится 100-процентное тестирование на коронавирус людей с симптомами ОРВИ и гриппа.