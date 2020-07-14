Суд отказал в иске женщине-инвалиду, оштрафованной за нарушение изоляции

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прикованная к постели москвичка Ирина Карабулатова, подавшая иск к властям Прикованная к постели москвичка Ирина Карабулатова, подавшая иск к властям Москвы из-за штрафа за нарушение самоизоляции, сообщила, что ей отказали в нем. В Пресненском суде Москвы РИА Новости уточнили, что в удовлетворении иска было отказано 13 июля после его рассмотрения по существу.

"Пришел ответ "в иске отказать"... Я пока не приняла решения, что делать дальше", - сказала Карабулатова.

"У меня есть два телефона, но проблема в другом – в том, что ты не можешь этим пользоваться, когда работают всего два пальца, а суд не рассматривал эти доказательства", - пояснила она.

В суде причины отказа не пояснили.

Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан. Однако пользователи неоднократно жаловались на работу приложения и начали оспаривать штрафы за нарушение обязательной изоляции.