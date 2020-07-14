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Суд отказал в иске женщине-инвалиду, оштрафованной за нарушение изоляции
Прикованная к постели москвичка Ирина Карабулатова, подавшая иск к властям Москвы из-за штрафа за нарушение самоизоляции, сообщила, что ей отказали в нем. В... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алексей немерюк
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, алексей немерюк, москва, происшествия

Суд отказал в иске женщине-инвалиду, оштрафованной за нарушение изоляции

15:53 14.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прикованная к постели москвичка Ирина Карабулатова, подавшая иск к властям Москвы из-за штрафа за нарушение самоизоляции, сообщила, что ей отказали в нем. В Пресненском суде Москвы РИА Новости уточнили, что в удовлетворении иска было отказано 13 июля после его рассмотрения по существу.
"Пришел ответ "в иске отказать"... Я пока не приняла решения, что делать дальше", - сказала Карабулатова.
"У меня есть два телефона, но проблема в другом – в том, что ты не можешь этим пользоваться, когда работают всего два пальца, а суд не рассматривал эти доказательства", - пояснила она.
В суде причины отказа не пояснили.
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Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан. Однако пользователи неоднократно жаловались на работу приложения и начали оспаривать штрафы за нарушение обязательной изоляции.
Профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и не встает с постели, оштрафовали за то, что она не установила приложение "Социальный мониторинг", так как ее телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил. Оба штрафа были аннулированы. Позже глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что женщина установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлексей НемерюкМоскваПроисшествия
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