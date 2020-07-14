Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574339720.html
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Масштаб военных учений ВС Египта и отработка высадки десанта в рамках учений указывают на то, что Каир готовится к военной операции, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:51
вс египта
вмс египта
абдель фаттах ас-сиси
каир (город)
триполи
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149898/23/1498982335_157:0:1764:904_1400x0_80_0_0_bea9cd82c0ba151745dd1b1ecbbf8ef3.jpg
https://ria.ru/20200714/1574324658.html
https://ria.ru/20200714/1574314572.html
https://ria.ru/20200714/1574307249.html
2
каир (город)
триполи
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149898/23/1498982335_157:0:1764:904_1400x0_80_0_0_bea9cd82c0ba151745dd1b1ecbbf8ef3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149898/23/1498982335_358:0:1563:904_1400x0_80_0_0_c02b8b3ba1a1592d2ecf3b4cc8071af8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149898/23/1498982335_509:0:1413:904_1400x0_80_0_0_c102734aa9a1dfb89bb32ff84112f219.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вс египта, вмс египта, абдель фаттах ас-сиси, каир (город), триполи, ливия, в мире

Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции

15:51 14.07.2020
3515
© Фото : аккаунт Вооруженных сил Египта в сети FacebookВоенная база в Египте
Военная база в Египте
© Фото : аккаунт Вооруженных сил Египта в сети Facebook
Военная база в Египте. Архивное фото
КАИР, 14 июл – РИА Новости. Масштаб военных учений ВС Египта и отработка высадки десанта в рамках учений указывают на то, что Каир готовится к военной операции, заявил РИА Новости военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук.
Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.
Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад
Вчера, 12:25
Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии
Комментируя заявление ливийского парламента, эксперт назвал три важных момента, определяющих действия Египта.
Во-первых, напомнил Марзук, в конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
"Во-вторых, возможно, если это решение будет принято, то оно будет политическим обоснованием для вмешательства вооруженных сил Египта в Ливии", - заявил Марзук.
Владимир Джабаров
Вчера, 10:17
Джабаров: ВС Египта могут помочь Ливии восстановить государственность
"Характер военных учений ВС Египта, их масштаб... и виды вооружений указывают на то, что Египет начал стратегическую подготовку к основной военной операции", - подчеркнул эксперт.
"И еще один важный момент: на военных учениях ВМС Египта отрабатывали высадку десанта. Десант может использоваться в рамках обороны, в то же время, его могут использовать в рамках наступательной операции для перемещения войск на большое расстояние и высадки их на берегу, удерживаемом силами врага. Таким образом, десант может быть наступлением в глубине территории врага", - заявил Марзук.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
По словам Марзука, для понимания реакции Египта необходимо учитывать эти три факта, являющиеся "сигналами". Он отметил, что фактическая ситуация при этом может поменяться, и не исключено, что решение о вторжении не будет принято.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией.
Ливия
Вчера, 02:52
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
3612211
Обсудить 2
ВС ЕгиптаВМС ЕгиптаАбдель Фаттах ас-СисиКаир (город)ТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния