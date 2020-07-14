Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции

КАИР, 14 июл – РИА Новости. Масштаб военных учений ВС Масштаб военных учений ВС Египта и отработка высадки десанта в рамках учений указывают на то, что Каир готовится к военной операции, заявил РИА Новости военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук.

Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.

Комментируя заявление ливийского парламента, эксперт назвал три важных момента, определяющих действия Египта.

Во-первых, напомнил Марзук, в конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

"Во-вторых, возможно, если это решение будет принято, то оно будет политическим обоснованием для вмешательства вооруженных сил Египта в Ливии", - заявил Марзук.

"Характер военных учений ВС Египта , их масштаб... и виды вооружений указывают на то, что Египет начал стратегическую подготовку к основной военной операции", - подчеркнул эксперт.

"И еще один важный момент: на военных учениях ВМС Египта отрабатывали высадку десанта. Десант может использоваться в рамках обороны, в то же время, его могут использовать в рамках наступательной операции для перемещения войск на большое расстояние и высадки их на берегу, удерживаемом силами врага. Таким образом, десант может быть наступлением в глубине территории врага", - заявил Марзук.

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.

По словам Марзука, для понимания реакции Египта необходимо учитывать эти три факта, являющиеся "сигналами". Он отметил, что фактическая ситуация при этом может поменяться, и не исключено, что решение о вторжении не будет принято.