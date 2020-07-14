В Японии создали маски, которые превращают речь в текст

ТОКИО, 14 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания разработала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст и заодно сделать перевод на восемь языков. Глава компании Donut Robotics Тайсукэ Оно рассказал РИА Новости, почему коронавирус стал поводом для изобретения, как за 30 минут собрать 280 тысяч долларов инвестиций и за счет чего количество заказов на маски в разы превзошло самые смелые ожидания.
"С началом пандемии во всем мире люди вынуждены носить маски и испытывать различные неудобства из-за этого. Я сам так живу с января-февраля и понял, что маска затрудняет общение. Сложно расслышать друг друга. Такая же ситуация и на стойках регистрации, и в кассах. И тогда я подумал, как бы избавиться от неудобств с помощью технологического решения, не отказываясь при этом от медицинской маски. То есть поводом для изобретения стала ситуация с коронавирусом", - рассказал Оно.
C-Face не заменяет обычную медицинскую маску, а надевается поверх нее. Но она позволяет хорошо расслышать друг друга, соблюдая социальную дистанцию даже в 10 метров. И это далеко не все.
"В маску встроен микрофон с шумопоглощением. С этого микрофона через Bluetooth на смартфон или компьютер передается звук в виде текста. Таким образом, на смартфоне или компьютере собеседника отображается речь в виде звука и в виде текста, как титры. Возможен и перевод этого текста на восемь языков", - пояснил глава компании.
"В июле и августе мы открываем через краудфандинг бронирование в Японии и Америке. В Японии заказ на 5 тысяч масок мы сможем выполнить до конца года. В Америке максимальный объем 10-15 тысяч масок. Пока это цель до конца года. Но сейчас мы получаем запросы со всего мира. Только от одной компании есть заказ на 2 тысячи масок. Таких компаний сейчас около 40 из 30 стран. Если мы сейчас начнем работать по заказам от этих компаний, то нам придется произвести 60 тысяч масок. Но у нас пока нет таких возможностей", - сказал Тайсукэ Оно.
Цена маски составит 4400 иен – это около 40 долларов. Помимо функции перевода на иностранный язык, преображения речи в текст, она может через приложение вести стенографическую запись совещания. Все это делает приложение. Доставка голоса на расстояние – бесплатно, преображение речи в текст – около 300 иен в месяц (менее трех долларов), перевод на другие языки – около 1500 иен (14 долларов) и запись протокола совещания тоже 1500 иен (14 долларов).
Несмотря на то, что въезд в Японию иностранцев из большинства стран мира запрещен, отложена на год олимпиада, на которой маска-переводчик могла бы стать незаменимой для многочисленных туристов, заказы на нее растут, а желающих делать инвестиции больше, чем потребности в капиталовложениях - когда понадобились деньги на развитие, необходимая сумма в 30 миллионов иен (около 280 тысяч долларов) под будущие акции была собрана в интернете за 30 минут.
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Оно объясняет это тем, что маска, хоть и не защищает физически от вируса, оказывает ему сопротивление в плоскости общения и связей между людьми.
"В эпоху мрачных новостей мы предложили продукт, позволяющий с помощью технологий сопротивляться неудобствам, которые внес в нашу жизнь коронавирус. Речь можно передавать на расстоянии. Это касается и запрещенных сейчас посещений в больницах, и других случаев. В планах есть использование AR и VR. Так как маска работает на электричестве, к ней можно прикрепить прозрачный экран-очки и использовать его как экран смартфона, то есть отображать на нем тексты, карты. Осуществлять передачу информации, переводы текстов и карт с маски на этот экран. Это следующий этап", - пояснил генеральный директор Donut Robotic.