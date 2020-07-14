Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель

Она добавила, что на это Европа и Германия "должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должны сводиться к единоличным действиям национальных государств". "Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС - такой многосторонний союз", - добавила Меркель.