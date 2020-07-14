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Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Защита Европы со стороны США сегодня не является "само собой разумеющимся" делом, Европа должна найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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маркус зедер, ангела меркель, германия, европа, сша, в мире

Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель

15:48 14.07.2020
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© REUTERS / Annegret HilseФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
© REUTERS / Annegret Hilse
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Защита Европы со стороны США сегодня не является "само собой разумеющимся" делом, Европа должна найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нужно сказать, что спустя 30 лет после воссоединения Германии, 30 лет спустя окончания "холодной войны", мир позиционирует себя по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США будут защищать Европейский союз, - это уже не само собой разумеется, это изменилось", - заявила Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.
Она добавила, что на это Европа и Германия "должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должны сводиться к единоличным действиям национальных государств". "Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС - такой многосторонний союз", - добавила Меркель.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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