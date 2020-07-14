https://ria.ru/20200714/1574339520.html
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Защита Европы со стороны США сегодня не является "само собой разумеющимся" делом, Европа должна найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:48
2020-07-14T15:48
маркус зедер
ангела меркель
германия
европа
сша
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572969724.html
германия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маркус зедер, ангела меркель, германия, европа, сша, в мире