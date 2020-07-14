Раде повторно предложили назначить Олега Уруского вице-премьером

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную раду проект постановления о назначении экс-главы государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером, министром по вопросам стратегических сфер промышленности страны, сообщается во вторник на сайте украинского парламента.

Текст постановления был зарегистрирован на официальном сайте Рады 10 июля, но в понедельник кабмин отозвал из парламента проект постановления.

"Проект постановления о назначении Уруского О.С. вице-премьером Украины - министром по вопросам стратегических сфер промышленности Украины", - говорится на сайте Рады.

Олег Уруский - уроженец Черткова Тернопольской области . В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Доктор технических наук. В 1993-1996 годах работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины. В 1996-2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.