Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574339458.html
Раде повторно предложили назначить Олега Уруского вице-премьером
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную раду проект постановления о назначении экс-главы государственного космического агентства Олега... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:47
денис шмыгаль
верховная рада украины
тернопольская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920742_0:0:3164:1781_1400x0_80_0_0_891729846812ccdaeb0cf70cd19b79d9.jpg
https://ria.ru/20200708/1574076735.html
https://ria.ru/20200713/1574282884.html
тернопольская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920742_0:0:3164:1781_1400x0_80_0_0_891729846812ccdaeb0cf70cd19b79d9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920742_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_3b18a00d122675881d3fdceb8749edc0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920742_716:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_5583fb5fb1c1d8dc317dd9b69269859e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, верховная рада украины, тернопольская область, украина, в мире

Раде повторно предложили назначить Олега Уруского вице-премьером

15:47 14.07.2020
187
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную раду проект постановления о назначении экс-главы государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером, министром по вопросам стратегических сфер промышленности страны, сообщается во вторник на сайте украинского парламента.
Текст постановления был зарегистрирован на официальном сайте Рады 10 июля, но в понедельник кабмин отозвал из парламента проект постановления.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
8 июля, 19:12
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
"Проект постановления о назначении Уруского О.С. вице-премьером Украины - министром по вопросам стратегических сфер промышленности Украины", - говорится на сайте Рады.
Олег Уруский - уроженец Черткова Тернопольской области. В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Доктор технических наук. В 1993-1996 годах работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины. В 1996-2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.
С 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
Заседание Верховной рады Украины
13 июля, 15:46
Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
010000
Обсудить 0
Денис ШмыгальВерховная Рада УкраиныТернопольская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Олег Кожемяко
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Автомобили на пункте пропуска
На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не стала отвечать на вопрос о возможном преемнике
Нефтяная качалка
ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире
Военная база в Египте
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Генеральный директор Тайсукэ Оно
В Японии создали маски, которые превращают речь в текст
Киев
Телеканал "Прямой" подал иск к Нацсовету Украины по ТВ из-за проверки
Кебаб
В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Зал судебных заседаний
Суд отказал в иске женщине-инвалиду, оштрафованной за нарушение изоляции
Виктор Бабарико
Юрист прокомментировал отказ ЦИК Белоруссии зарегистрировать Бабарико
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния