https://ria.ru/20200714/1574339417.html
В США для туристов откроется одна из главных достопримечательностей
Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:37
2020-07-14T18:37
туризм
туризм
новости - туризм
нью-йорк (город)
манхэттен
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), манхэттен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, сообщает
Travel and Leisure.
До пандемии знаменитое здание в центре Манхэттена было одной из самых популярных достопримечательностей в стране. Оно было закрыто для туристов, как только коронавирус стал распространяться, а число заболевших в Нью-Йорке — расти.
В понедельник собственники здания начали возвращать сотрудников на рабочие места, чтобы обучить их новым правилам работы. Здание планируется открыть для посещения гостей через несколько дней, 20 июля 2020 года.
При посещении Empire State Building туристам придется пройти термометрию, носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это будет несложно — число посетителей предписано сократить на 80 процентов, то есть не более 500 гостей в день. Билеты нужно будет бронировать онлайн.
Также в небоскребе были заменены воздушные фильтры, а система вентиляции постоянно подает свежий воздух.