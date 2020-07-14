В США для туристов откроется одна из главных достопримечательностей

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, сообщает Travel and Leisure.

До пандемии знаменитое здание в центре Манхэттена было одной из самых популярных достопримечательностей в стране. Оно было закрыто для туристов, как только коронавирус стал распространяться, а число заболевших в Нью-Йорке — расти.

В понедельник собственники здания начали возвращать сотрудников на рабочие места, чтобы обучить их новым правилам работы. Здание планируется открыть для посещения гостей через несколько дней, 20 июля 2020 года.

При посещении Empire State Building туристам придется пройти термометрию, носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это будет несложно — число посетителей предписано сократить на 80 процентов, то есть не более 500 гостей в день. Билеты нужно будет бронировать онлайн.