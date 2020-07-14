Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200714/1574339417.html
В США для туристов откроется одна из главных достопримечательностей
Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:37
туризм
туризм
новости - туризм
нью-йорк (город)
манхэттен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/142254/68/1422546809_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_435fd2084aa6bc89a6ce0302f32cdaef.jpg
https://ria.ru/20200712/1574182397.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/142254/68/1422546809_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_435fd2084aa6bc89a6ce0302f32cdaef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/142254/68/1422546809_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_3f68a71a2e766e7a8c578bd228a923e5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/142254/68/1422546809_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_61e44b2f5df888e01be9e97566925184.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), манхэттен

В США для туристов откроется одна из главных достопримечательностей

18:37 14.07.2020
73
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмпайр-Стейт-Билдинг
Эмпайр-Стейт-Билдинг
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Empire State Building в скором времени будет готов к приему гостей, сообщает Travel and Leisure.
До пандемии знаменитое здание в центре Манхэттена было одной из самых популярных достопримечательностей в стране. Оно было закрыто для туристов, как только коронавирус стал распространяться, а число заболевших в Нью-Йорке — расти.
В понедельник собственники здания начали возвращать сотрудников на рабочие места, чтобы обучить их новым правилам работы. Здание планируется открыть для посещения гостей через несколько дней, 20 июля 2020 года.
При посещении Empire State Building туристам придется пройти термометрию, носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это будет несложно — число посетителей предписано сократить на 80 процентов, то есть не более 500 гостей в день. Билеты нужно будет бронировать онлайн.
Также в небоскребе были заменены воздушные фильтры, а система вентиляции постоянно подает свежий воздух.
Туристы в Милане, Италия
12 июля, 11:05Туризм
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
100000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНью-Йорк (город)Манхэттен
Рекомендуем
Муми–парк в Наантали, Финляндия
В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян
Стюардесса
Туристы рассказали, какое обслуживание в полете предпочитают
Ассиметричный вантовый мост Сери Вавасан в Путраджае
В Малайзию могут полететь чартеры из России
Остров Кос в Греции
В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом
Михаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталием Савельевым
Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
Остров Ко Хе Банан Бич
Выяснилось, сколько туристов коронавирус лишил заранее оплаченного отдыха
Мальдивы
Мальдивы откроются для туристов с 15 июля
Стюардесса
Бортпроводники рассказали о "секретном бункере" на борту самолета
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе
Остров Хвар
Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран
Самец кенгуру у тела погибшей самки в заповеднике Yarra Glen в Австралии
В Австралии сфотографировали несчастного кенгуру, потерявшего семью
Сирия
Кабмин Сирии изучает вопрос о финансовой поддержке туристической отрасли
Галапагосские острова
Галапагосские острова открыли для туристов
Здание Международного суда ООН в Гааге
Катар оценил решение Международного суда ООН по делу об авиаблокаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния