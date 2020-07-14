https://ria.ru/20200714/1574339301.html
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля, при этом разрешается работа детских лагерей,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:45
2020-07-14T15:52
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
олег кожемяко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:290:2797:1863_1400x0_80_0_0_f71045e6a4d5eda84cb3a9eb9cb98a52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:290:2797:1863_1400x0_80_0_0_f71045e6a4d5eda84cb3a9eb9cb98a52.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3fa83ec02ff275be75ebe72f833948c7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_245:0:2292:2047_1400x0_80_0_0_d6694ca7a12c395c0124e6ee55a037a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег кожемяко, общество
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости.
Ограничительные меры из-за коронавируса
в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля, при этом разрешается работа детских лагерей, ярмарок и торговля в залах площадью до 800 "квадратов", сообщает правительство региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко
14 июля.
"Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", - говорится в сообщении.
Местным жителям из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.
При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований. Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 5174 человека, выздоровели 3840 пациентов, умерли 59.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.