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В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля, при этом разрешается работа детских лагерей,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:52
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Приморье продлили ограничения по коронавирусу

15:45 14.07.2020 (обновлено: 15:52 14.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля, при этом разрешается работа детских лагерей, ярмарок и торговля в залах площадью до 800 "квадратов", сообщает правительство региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко 14 июля.
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"Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", - говорится в сообщении.
Местным жителям из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.
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При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований. Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 5174 человека, выздоровели 3840 пациентов, умерли 59.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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