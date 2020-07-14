В Приморье продлили ограничения по коронавирусу

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ограничительные меры из-за Ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля, при этом разрешается работа детских лагерей, ярмарок и торговля в залах площадью до 800 "квадратов", сообщает правительство региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко 14 июля.

"Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", - говорится в сообщении.

Местным жителям из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований. Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 5174 человека, выздоровели 3840 пациентов, умерли 59.