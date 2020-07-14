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В Свердловской области локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в неэксплуатируемом здании в городе Первоуральске Свердловской области локализован, сообщает во вторник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:43
первоуральск
свердловская область
происшествия
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первоуральск, свердловская область, происшествия

В Свердловской области локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

15:43 14.07.2020
62
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании в городе Первоуральске Свердловской области локализован, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 15.39 (13.39 мск). Отмечалось, что по адресу проспект Ильича, 30/2 на промышленной площадке горит кровля и второй этаж двухэтажного неэксплуатируемого здания. Предварительная площадь пожара - 300 квадратных метров.
"В 16.54 (14.54 мск) огонь локализован. Огнеборцы не допустили распространения огня на рядом стоящее офисное здание, из которого в целях безопасности были эвакуированы четыре человека. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, задействованы четыре единицы техники, 11 человек", - говорится в сообщении.
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ПервоуральскСвердловская областьПроисшествия
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