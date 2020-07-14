В Свердловской области локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

Сообщение о пожаре поступило в 15.39 (13.39 мск). Отмечалось, что по адресу проспект Ильича, 30/2 на промышленной площадке горит кровля и второй этаж двухэтажного неэксплуатируемого здания. Предварительная площадь пожара - 300 квадратных метров.

"В 16.54 (14.54 мск) огонь локализован. Огнеборцы не допустили распространения огня на рядом стоящее офисное здание, из которого в целях безопасности были эвакуированы четыре человека. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, задействованы четыре единицы техники, 11 человек", - говорится в сообщении.