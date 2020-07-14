https://ria.ru/20200714/1574339037.html
В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой
Следственные органы начали проверку по информации об отравлении шаурмой, купленной в павильоне города Шадринск Курганской области, 28 человек, сообщило во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:42
2020-07-14T15:42
следственный комитет россии (ск рф)
шадринск
курганская область
происшествия
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шадринск
курганская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), шадринск, курганская область, происшествия