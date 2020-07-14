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В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой
Следственные органы начали проверку по информации об отравлении шаурмой, купленной в павильоне города Шадринск Курганской области, 28 человек, сообщило во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:42
следственный комитет россии (ск рф)
шадринск
курганская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), шадринск, курганская область, происшествия

В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой

15:42 14.07.2020
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© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб
© Fotolia / sarymsakov.com
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл – РИА Новости. Следственные органы начали проверку по информации об отравлении шаурмой, купленной в павильоне города Шадринск Курганской области, 28 человек, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.
По данным СК, 14 июля в интернете появилась информация о том, что 28 человек отравились шаурмой, которую купили в одном из киосков общественного питания. 11 человек попали в больницу.
"По данному факту … начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ШадринскКурганская областьПроисшествия
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