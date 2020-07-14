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https://ria.ru/20200714/1574338923.html
Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля
Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, алушта, новости - туризм, республика алтай, сочи, республика крым, краснодарский край, калининград

Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля

22:38 14.07.2020
679
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДевушка катается на сапсерфе на пляже "Цирк" в Сочи
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек составляет 24 – 29 тысяч рублей, что почти на 30 процентов меньше, чем в прошлом году, сообщает АТОР.
По словам экспертов, низкая стоимость объясняется в том числе и усилившейся конкуренцией между авиакомпаниями и туроператорами. Поэтому, даже не смотря на растущий спрос, цены практически не повышаются. Так, за 24 тысячи рублей можно купить недельный тур на двоих с перелетом, но без питания в Алушту и Красную поляну, за 26-28 тысяч – в Лазаревское и Анапу, за 29 – в Геленджик.
При этом, например, Калининград, похоже, заполнился туристами и испытывает дефицит предложения: если ранее минимальная цена турпакета в этот западный приморский город составляла 23 021 рубль на двоих с перелетом за семь ночей, то теперь – уже более 30 тысяч за аналогичный пакет.
Сохраняются низкие цены на туры на Алтай (от 29 тысяч рублей за путевку на двоих), минимальная стоимость аналогичного турпакета на Байкал – 55 тысяч, в Хакасию, куда 19 июля полетит первый чартер, — от 39 тысяч.
Несмотря на весьма привлекательные минимальные цены, стоимость наиболее востребованных пакетов показывает, что большинство туристов выбирает комфортные варианты.
Согласно данным турагентств, в третьей декаде июля средняя стоимость фактически купленных турпакетов, составляет для Крыма до 78 тысяч рублей, для Сочи — 67,8 тысячи. Средний чек туров в Калининград составил 42 800 рублей на двоих за семь ночей, на Алтай — 54 500 рублей.
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ТуризмТуризмАлуштаНовости - ТуризмРеспублика АлтайСочиРеспублика КрымКраснодарский крайКалининград
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