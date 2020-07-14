Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек составляет 24 – 29 тысяч рублей, что почти на 30 процентов меньше, чем в прошлом году, Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек составляет 24 – 29 тысяч рублей, что почти на 30 процентов меньше, чем в прошлом году, сообщает АТОР.

По словам экспертов, низкая стоимость объясняется в том числе и усилившейся конкуренцией между авиакомпаниями и туроператорами. Поэтому, даже не смотря на растущий спрос, цены практически не повышаются. Так, за 24 тысячи рублей можно купить недельный тур на двоих с перелетом, но без питания в Алушту и Красную поляну, за 26-28 тысяч – в Лазаревское и Анапу, за 29 – в Геленджик.

При этом, например, Калининград, похоже, заполнился туристами и испытывает дефицит предложения: если ранее минимальная цена турпакета в этот западный приморский город составляла 23 021 рубль на двоих с перелетом за семь ночей, то теперь – уже более 30 тысяч за аналогичный пакет.

Сохраняются низкие цены на туры на Алтай (от 29 тысяч рублей за путевку на двоих), минимальная стоимость аналогичного турпакета на Байкал – 55 тысяч, в Хакасию, куда 19 июля полетит первый чартер, — от 39 тысяч.

Несмотря на весьма привлекательные минимальные цены, стоимость наиболее востребованных пакетов показывает, что большинство туристов выбирает комфортные варианты.