https://ria.ru/20200714/1574338923.html
Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля
Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:38
2020-07-14T22:38
туризм
туризм
алушта
новости - туризм
республика алтай
сочи
республика крым
краснодарский край
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614354_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_4a9b825154ce804ceef07f1c92c60916.jpg
https://ria.ru/20200701/1573701028.html
алушта
республика алтай
сочи
республика крым
краснодарский край
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614354_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_4a9b825154ce804ceef07f1c92c60916.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614354_157:0:2886:2047_1400x0_80_0_0_fdc0c91480f9c8c8bbd34970a5e52591.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614354_498:0:2545:2047_1400x0_80_0_0_58df726b97132be3bbabb9a140e87abc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, алушта, новости - туризм, республика алтай, сочи, республика крым, краснодарский край, калининград
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 19-24 июля показал, что сегодня стартовая цена семидневных путевок в Сочи, Крым и Анапу на двух человек составляет 24 – 29 тысяч рублей, что почти на 30 процентов меньше, чем в прошлом году, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, низкая стоимость объясняется в том числе и усилившейся конкуренцией между авиакомпаниями и туроператорами. Поэтому, даже не смотря на растущий спрос, цены практически не повышаются. Так, за 24 тысячи рублей можно купить недельный тур на двоих с перелетом, но без питания в Алушту и Красную поляну, за 26-28 тысяч – в Лазаревское и Анапу, за 29 – в Геленджик.
При этом, например, Калининград, похоже, заполнился туристами и испытывает дефицит предложения: если ранее минимальная цена турпакета в этот западный приморский город составляла 23 021 рубль на двоих с перелетом за семь ночей, то теперь – уже более 30 тысяч за аналогичный пакет.
Сохраняются низкие цены на туры на Алтай (от 29 тысяч рублей за путевку на двоих), минимальная стоимость аналогичного турпакета на Байкал – 55 тысяч, в Хакасию, куда 19 июля полетит первый чартер, — от 39 тысяч.
Несмотря на весьма привлекательные минимальные цены, стоимость наиболее востребованных пакетов показывает, что большинство туристов выбирает комфортные варианты.
Согласно данным турагентств, в третьей декаде июля средняя стоимость фактически купленных турпакетов, составляет для Крыма до 78 тысяч рублей, для Сочи — 67,8 тысячи. Средний чек туров в Калининград составил 42 800 рублей на двоих за семь ночей, на Алтай — 54 500 рублей.