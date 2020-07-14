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В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Краснодаре за два часа, подтоплены 25 участков дорог, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
В Краснодаре за 2 часа выпала 2-недельная норма осадков. Подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев, пассажиров забирают на лодках.
2020-07-14T15:38
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия

В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков

15:38 14.07.2020 (обновлено: 17:15 14.07.2020)
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Краснодаре за два часа, подтоплены 25 участков дорог, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник днем в Краснодаре прошел сильный дождь, в результате которого были подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев. При этом зафиксировано выпадение почти половины среднемесячной нормы осадков для июля, равной 55 миллиметров.
"В городе Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила", - цитируются в сообщении слова начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павла Иванова.
Уточняется, что в ликвидации задействованы 72 человека и 28 единиц техники для откачки воды. Ситуация находится на особом контроле ГУ.
Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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