В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков

СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Почти половина месячной нормы осадков выпала в Краснодаре за два часа, подтоплены 25 участков дорог, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Во вторник днем в Краснодаре прошел сильный дождь, в результате которого были подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев. При этом зафиксировано выпадение почти половины среднемесячной нормы осадков для июля, равной 55 миллиметров.

"В городе Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила", - цитируются в сообщении слова начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павла Иванова.