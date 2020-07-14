https://ria.ru/20200714/1574338236.html
В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Краснодаре за два часа, подтоплены 25 участков дорог, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:38
2020-07-14T17:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574335839.html
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краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
В Краснодаре за 2 часа выпала 2-недельная норма осадков. Подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев, пассажиров забирают на лодках.
2020-07-14T15:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия