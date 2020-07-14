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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574338077.html
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг критику со стороны ЕС по поводу изменения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, напомнив о мечетях в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:36
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
мевлют чавушоглу
новости - религия и мировоззрение
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, мевлют чавушоглу, новости - религия и мировоззрение, юнеско, евросоюз, турция, стамбул, испания, в мире

Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии

15:36 14.07.2020
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© AP Photo / Emrah GurelЛюди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг критику со стороны ЕС по поводу изменения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, напомнив о мечетях в Испании, ставших христианскими церквями.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник поддержали предложение призвать Турцию пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.
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"Мы отвергаем критику из ЕС. Это тема, связанная с нашим суверенитетом. Как наши предки хранили Айя-Софию, так и мы будем ее хранить. Там будут проводиться намазы, но и доступ для посетителей тоже будет открыт. В Испании есть мечети, превращенные в церкви. Что ж нам теперь - осуждать и требовать, чтобы их обратно в мечети превратили?", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
14300120
Обсудить 0
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