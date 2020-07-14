ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.

"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, покажет снижение примерно на 8,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,72 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняется, данные по региону ОЭСР во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса.