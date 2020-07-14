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ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире
ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:49
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353
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оэср, опек, экономика

ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире

15:49 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.
"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, покажет снижение примерно на 8,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,72 миллиона баррелей в сутки.
Как поясняется, данные по региону ОЭСР во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса.
"В 2021 году спрос на нефть, по прогнозам, частично восстановится по сравнению с текущим годом и покажет рекордно высокий рост - 7 миллионов баррелей в сутки", - пишет организация.
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