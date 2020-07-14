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В Москве в среду может быть побит рекорд по осадкам
Рекорд по осадкам может быть побит в среду в Москве, по прогнозу на столицу прольётся 25-35 миллиметров дождя, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:33
татьяна позднякова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

В Москве в среду может быть побит рекорд по осадкам

15:33 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекорд по осадкам может быть побит в среду в Москве, по прогнозу на столицу прольётся 25-35 миллиметров дождя, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"Завтра велика вероятность рекордного количества осадков, если не по ВДНХ, во всяком случае хотя бы на западе Москвы, потому что там будет наиболее интенсивно процесс проходить. Завтрашний рекорд - 28,8 миллиметра, принадлежит 1944 году. На завтра осадков ожидается где-то 25-35 миллиметров", - рассказала Позднякова.
По ее словам, сильные дожди могут начаться уже в ночь на среду.
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