https://ria.ru/20200714/1574337879.html
В Москве в среду может быть побит рекорд по осадкам
Рекорд по осадкам может быть побит в среду в Москве, по прогнозу на столицу прольётся 25-35 миллиметров дождя, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:33
2020-07-14T15:33
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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https://ria.ru/20200714/1574336455.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество