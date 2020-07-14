В Москве в среду может быть побит рекорд по осадкам

"Завтра велика вероятность рекордного количества осадков, если не по ВДНХ, во всяком случае хотя бы на западе Москвы, потому что там будет наиболее интенсивно процесс проходить. Завтрашний рекорд - 28,8 миллиметра, принадлежит 1944 году. На завтра осадков ожидается где-то 25-35 миллиметров", - рассказала Позднякова.