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Распространение нового коронавируса
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Более ста россиян, работавших в Намибии, вывезли спецрейсом на родину
Группа из 108 россиян, а также одного гражданина Украины, которые работали в Намибии по контрактам в составе экипажей рыболовных судов, вывезены спецрейсами в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:32
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Более ста россиян, работавших в Намибии, вывезли спецрейсом на родину

15:32 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Группа из 108 россиян, а также одного гражданина Украины, которые работали в Намибии по контрактам в составе экипажей рыболовных судов, вывезены спецрейсами в Россию, сообщили в посольстве РФ в Намибии.
"Группа из 108 граждан России, а также одного гражданина Украины, постоянно проживающего в Республике Крым, которые работали в Намибии по контрактам в составе экипажей рыболовных судов и вынужденно задержались в стране вследствие введенных из-за новой коронавирусной инфекции ограничительных мер, 10 июля вывезены спецрейсами авиакомпаний "EnterAir" и "Уральские авиалинии" из Виндхука транзитом через Франкфурт в Калининград", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что активное содействие в их возвращении оказано посольством России в Намибии, генеральным консульством РФ во Франкфурте-на-Майне и правительством Калининградской области.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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