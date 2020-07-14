Православная партия Ливана оценила решение Эрдогана по Айя-Софии

Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция

БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Решение президента Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть не ослабит позицию христиан на Ближнем Востоке . Подобное решение нацелено на рост популярности турецкого лидера среди симпатизирующих ему мусульман, заявил РИА Новости глава православной ливанской партии "Эль-Машрек" Фади Дейри.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

"Превращение Айя-Софии в мечеть сделано Эрдоганом для увеличения популярности, это звено его действий в ливийском конфликте, Сирии , его вмешательство в ливанские дела, особенно на севере. Эрдоган хочет этим сказать арабским странам, что он стал султаном и мусульманским лидером в регионе или, может быть, в мире. На присутствие христиан в регионе это никак не повлияет", - сказал Дейри.

По словам лидера "Эль-Машрек", подобное решение важно на фоне милитаристского поведения Анкары в регионе и разногласий с Грецией . "Это политика "Братьев-мусульман"*, которая не дает миру ничего нового. Поэтому это решение не повлияет на христианское присутствие, так как наша вера в сердцах, и мы можем молиться богу на любом клочке земли в любом месте", - отметил он.

Дейри также подчеркнул, что Айя-София, безусловно, остается важным православным символом, и христианское общество должно дипломатическим и мирным путем призывать к возращению ее истинного статуса церкви.

Ранее патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил, что решение турецкого руководства о превращении собора Святой Софии в мечеть - это попытка избавиться от оставшегося на Ближнем Востоке христианского присутствия.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 года оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.