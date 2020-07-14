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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574337613.html
Православная партия Ливана оценила решение Эрдогана по Айя-Софии
Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть не ослабит позицию христиан на Ближнем Востоке. Подобное РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:32
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, ливан, в мире

Православная партия Ливана оценила решение Эрдогана по Айя-Софии

15:32 14.07.2020
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© REUTERS / Murad SezerЛюди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Murad Sezer
БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть не ослабит позицию христиан на Ближнем Востоке. Подобное решение нацелено на рост популярности турецкого лидера среди симпатизирующих ему мусульман, заявил РИА Новости глава православной ливанской партии "Эль-Машрек" Фади Дейри.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
"Превращение Айя-Софии в мечеть сделано Эрдоганом для увеличения популярности, это звено его действий в ливийском конфликте, Сирии, его вмешательство в ливанские дела, особенно на севере. Эрдоган хочет этим сказать арабским странам, что он стал султаном и мусульманским лидером в регионе или, может быть, в мире. На присутствие христиан в регионе это никак не повлияет", - сказал Дейри.
По словам лидера "Эль-Машрек", подобное решение важно на фоне милитаристского поведения Анкары в регионе и разногласий с Грецией. "Это политика "Братьев-мусульман"*, которая не дает миру ничего нового. Поэтому это решение не повлияет на христианское присутствие, так как наша вера в сердцах, и мы можем молиться богу на любом клочке земли в любом месте", - отметил он.
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
Вчера, 08:00
Может ли Святая София объединить русских и турок?
Дейри также подчеркнул, что Айя-София, безусловно, остается важным православным символом, и христианское общество должно дипломатическим и мирным путем призывать к возращению ее истинного статуса церкви.
Ранее патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил, что решение турецкого руководства о превращении собора Святой Софии в мечеть - это попытка избавиться от оставшегося на Ближнем Востоке христианского присутствия.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 года оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
610020
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияЛиванВ мире
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