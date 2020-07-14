Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево

Ранее следствие сообщило, что вечером в понедельник в Ртищево порывами ветра сломало дерево, которое при падении задело 15-летнюю девочку, возвращавшуюся с прогулки вместе с подругой. Очевидец помог ребенку подняться, а другой местный житель отвез девочку в больницу. Следователи проводят проверку.