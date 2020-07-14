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Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево
Врачи в городе Ртищево Саратовской области оценивают состояние 15-летней девочки, которую задело упавшее от ветра дерево, как средней степени тяжести, сообщили... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:30
ртищево
саратовская область
происшествия
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ртищево, саратовская область, происшествия

Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево

15:30 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи в городе Ртищево Саратовской области оценивают состояние 15-летней девочки, которую задело упавшее от ветра дерево, как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее следствие сообщило, что вечером в понедельник в Ртищево порывами ветра сломало дерево, которое при падении задело 15-летнюю девочку, возвращавшуюся с прогулки вместе с подругой. Очевидец помог ребенку подняться, а другой местный житель отвез девочку в больницу. Следователи проводят проверку.
"Девочка 15 лет была госпитализирована в Ртищевскую районную больницу. Состояние у ребенка средней степени тяжести, не вызывает опасений. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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