https://ria.ru/20200714/1574337588.html
Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево
Врачи в городе Ртищево Саратовской области оценивают состояние 15-летней девочки, которую задело упавшее от ветра дерево, как средней степени тяжести, сообщили... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:30
2020-07-14T15:30
ртищево
саратовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200506/1571030717.html
ртищево
саратовская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ртищево, саратовская область, происшествия