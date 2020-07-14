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На вебинаре SputnikPro расскажут о тонкостях интервью в прямом эфире
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 17 июля, в 13.00 мск... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:29
sputnik
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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sputnik, общество

На вебинаре SputnikPro расскажут о тонкостях интервью в прямом эфире

15:29 14.07.2020
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© Sputnik / Владимир ТрефиловШеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня", ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik Татьяна Голованова
Шеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА Россия сегодня, ведущая шоу КомпАс на радио Sputnik Татьяна Голованова
© Sputnik / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 17 июля, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Без права на ошибку. Как брать интервью в прямом эфире".
Шеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня", ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik Татьяна Голованова расскажет о правилах подготовки к интервью, типах вопросов собеседнику, методах ведения дискуссии, главных ошибках, которые следует избегать журналисту, и многом другом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
7 июля, 19:32
Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikОбщество
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