https://ria.ru/20200714/1574337126.html
Макрон отметил важность ношения медицинских масок
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что маски должны стать обязательным атрибутом во всех общественных местах закрытого типа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:25
2020-07-14T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
считает, что маски должны стать обязательным атрибутом во всех общественных местах закрытого типа.
На данный момент ношение масок на фоне эпидемии коронавируса
является обязательным во Франции в общественном транспорте.
"Надо продолжать применять барьерные жесты... Я хотел бы, чтобы в следующие недели маски стали обязательными во всех закрытых (не на открытом воздухе - ред.) общественных местах", - сказал Макрон в интервью французским телеканалам. По его словам, эту меру можно было бы ввести с первого августа.
Макрон рекомендовал французам носить маски, когда они выходят на улицу. Французский президент также отметил, что есть некоторые сигналы о возвращении эпидемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что Франция будет готова, если случится вторая волна. "Да, мы готовы... Теперь мы знаем, сколько мы потребляем масок, респираторов, медикаментов. У нас есть запасы", - заверил он.
По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, в больницах остаются почти 7 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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