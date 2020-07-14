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Макрон отметил важность ношения медицинских масок
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что маски должны стать обязательным атрибутом во всех общественных местах закрытого типа. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон отметил важность ношения медицинских масок

15:25 14.07.2020 (обновлено: 17:05 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что маски должны стать обязательным атрибутом во всех общественных местах закрытого типа.
На данный момент ношение масок на фоне эпидемии коронавируса является обязательным во Франции в общественном транспорте.
"Надо продолжать применять барьерные жесты... Я хотел бы, чтобы в следующие недели маски стали обязательными во всех закрытых (не на открытом воздухе - ред.) общественных местах", - сказал Макрон в интервью французским телеканалам. По его словам, эту меру можно было бы ввести с первого августа.
Макрон рекомендовал французам носить маски, когда они выходят на улицу. Французский президент также отметил, что есть некоторые сигналы о возвращении эпидемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что Франция будет готова, если случится вторая волна. "Да, мы готовы... Теперь мы знаем, сколько мы потребляем масок, респираторов, медикаментов. У нас есть запасы", - заверил он.
По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, в больницах остаются почти 7 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронФранцияВ мире
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