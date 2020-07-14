Макрон отметил важность ношения медицинских масок

ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости. Президент Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что маски должны стать обязательным атрибутом во всех общественных местах закрытого типа.

На данный момент ношение масок на фоне эпидемии коронавируса является обязательным во Франции в общественном транспорте.

"Надо продолжать применять барьерные жесты... Я хотел бы, чтобы в следующие недели маски стали обязательными во всех закрытых (не на открытом воздухе - ред.) общественных местах", - сказал Макрон в интервью французским телеканалам. По его словам, эту меру можно было бы ввести с первого августа.

Макрон рекомендовал французам носить маски, когда они выходят на улицу. Французский президент также отметил, что есть некоторые сигналы о возвращении эпидемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что Франция будет готова, если случится вторая волна. "Да, мы готовы... Теперь мы знаем, сколько мы потребляем масок, респираторов, медикаментов. У нас есть запасы", - заверил он.

По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, в больницах остаются почти 7 тысяч пациентов с COVID-19.