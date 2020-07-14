https://ria.ru/20200714/1574336879.html
На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Очереди образовались перед пунктом пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией, оформление на выезд из страны ждут около 200 автомобилей, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:20
2020-07-14T15:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, евросоюз, венгрия, украина, в мире
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости.
Очереди образовались перед пунктом пропуска "Тиса" на границе Украины
с Венгрией
, оформление на выезд из страны ждут около 200 автомобилей, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"В настоящее время перед пунктом пропуска "Тиса" наблюдается скопление легковых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформление ждут около 200 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основными причинами увеличения количества путешественников, которые едут в Венгрию, является возможность транзитного проезда для украинцев, которые имеют право на временное или постоянное проживание на территории стран Евросоюза
, а также решение венгерского правительства усилить противоэпидемиологические ограничения при въезде в страну.
Как отмечается, украинские пограничники организовали взаимодействие с полицией Венгрии, чтобы ускорить процесс пересечения границы.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксирован 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1 412 человек, выздоровели 27 154 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.