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На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Очереди образовались перед пунктом пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией, оформление на выезд из страны ждут около 200 автомобилей, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:20
коронавирус covid-19
евросоюз
венгрия
украина
в мире
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коронавирус covid-19, евросоюз, венгрия, украина, в мире

На границе Украины с Венгрией образовались очереди

15:20 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска
Автомобили на пункте пропуска
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Очереди образовались перед пунктом пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией, оформление на выезд из страны ждут около 200 автомобилей, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"В настоящее время перед пунктом пропуска "Тиса" наблюдается скопление легковых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформление ждут около 200 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основными причинами увеличения количества путешественников, которые едут в Венгрию, является возможность транзитного проезда для украинцев, которые имеют право на временное или постоянное проживание на территории стран Евросоюза, а также решение венгерского правительства усилить противоэпидемиологические ограничения при въезде в страну.
Как отмечается, украинские пограничники организовали взаимодействие с полицией Венгрии, чтобы ускорить процесс пересечения границы.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксирован 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1 412 человек, выздоровели 27 154 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19ЕвросоюзВенгрияУкраинаВ мире
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