Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма признал владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Об этом РИА Новости рассказал адвокат Зубкова Арман Петросян.
Он добавил, что мужчину также оштрафовали на 400 тысяч рублей, из них 300 тысяч — возмещение морального вреда потерпевшей, остальное — судебные издержки.
При этом, по словам защитника, иски потерпевшей о возмещении морального и материального ущерба выделили в отдельное гражданское производство.
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Петросян пока не знает, будет ли его клиент обжаловать решение.
"Как он скажет, так я и поступлю. При этом я полагаю, что доводы, изложенные в суде, являются необоснованными и не соответствующими как нормам закона, так и фактическим обстоятельствам дела", — заключил адвокат.
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, женщину пришлось госпитализировать.
На сайте ведомства указано, что учредителя парка признали виновным "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Подчеркивается, что помощь пострадавшей женщине оказывал человек без специального медицинского образования, а учредитель не принял мер для своевременного оказания ей квалифицированной врачебной помощи.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.