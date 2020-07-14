Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574336799.html
Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку
Белогорский районный суд Крыма признал владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:16
туризм
новости - туризм
сафари-парк "тайган"
олег зубков
белогорский район
европа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574337773_0:0:2914:1639_1400x0_80_0_0_dff9c71a2f1a12c7f295ac3b6441b19d.jpg
https://ria.ru/20200203/1564179531.html
https://ria.ru/20200125/1563857409.html
Прокуратура за которой возможно, стоит Поклонская нашли способ оставить львов без еды
20
9
белогорский район
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574337773_0:0:2914:1639_1400x0_80_0_0_dff9c71a2f1a12c7f295ac3b6441b19d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574337773_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_a9b5beab60d4ecf1454f36dc7651cd1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574337773_643:0:2691:2048_1400x0_80_0_0_6e2b18c4316b41439ef324e785d8f6b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, сафари-парк "тайган", олег зубков, белогорский район, европа, происшествия

Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку

15:20 14.07.2020 (обновлено: 16:16 14.07.2020)
10354
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма признал владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Об этом РИА Новости рассказал адвокат Зубкова Арман Петросян.
Он добавил, что мужчину также оштрафовали на 400 тысяч рублей, из них 300 тысяч — возмещение морального вреда потерпевшей, остальное — судебные издержки.
При этом, по словам защитника, иски потерпевшей о возмещении морального и материального ущерба выделили в отдельное гражданское производство.
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
3 февраля, 10:04
В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
Петросян пока не знает, будет ли его клиент обжаловать решение.

"Как он скажет, так я и поступлю. При этом я полагаю, что доводы, изложенные в суде, являются необоснованными и не соответствующими как нормам закона, так и фактическим обстоятельствам дела", — заключил адвокат.

Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, женщину пришлось госпитализировать.
На сайте ведомства указано, что учредителя парка признали виновным "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Подчеркивается, что помощь пострадавшей женщине оказывал человек без специального медицинского образования, а учредитель не принял мер для своевременного оказания ей квалифицированной врачебной помощи.
Выпуск львов в крымском сафари-парке Тайган
25 января, 08:58
В Крыму устранят нарушения в парке львов "Тайган", сообщили в МЭР
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
33432653
Обсудить 9
ТуризмНовости - ТуризмСафари-парк "Тайган"Олег ЗубковБелогорский районЕвропаПроисшествия
Популярные комментарии
Прокуратура за которой возможно, стоит Поклонская нашли способ оставить львов без еды
14 июля, 15:44
Ю.Юрий .
5010113
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Пляж одного из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Бокалы с вином
Опрос показал, какое вино предпочитают россияне
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния