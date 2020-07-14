ЦОДД предупредил о возможном осложнении ситуации на дорогах в Москве

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник-четверг в столичном регионе может выпасть до 94 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 миллиметров - во вторник и среду. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 среды и до 3.00 четверга, в этот период возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.