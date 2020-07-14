https://ria.ru/20200714/1574336756.html
ЦОДД предупредил о возможном осложнении ситуации на дорогах в Москве
Движение на дорогах Москвы в вечерний час пик может осложниться из-за непогоды, по возможности рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:19
2020-07-14T15:19
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Движение на дорогах Москвы
в вечерний час пик может осложниться из-за непогоды, по возможности рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник-четверг в столичном регионе может выпасть до 94 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 миллиметров - во вторник и среду. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 среды и до 3.00 четверга, в этот период возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.
"До конца дня в столице будет идти дождь, местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов. Движение местами затруднено. К вечернему часу пик, движение может осложниться, в зависимости от продолжительности дождя", - сообщили в ЦОДД
.
В ведомстве напомнили, что непогода негативно сказывается на видимости на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП.
"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений. По возможности рекомендуем пользоваться городским транспортом", - добавили в ЦОДД.