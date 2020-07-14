В МЧС объяснили рост случаев гибели людей на воде в Башкирии

Сотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского

УФА, 14 июл – РИА Новости. Увеличение несчастных случаев на водоемах Увеличение несчастных случаев на водоемах Башкирии связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса и употреблением спиртного на природе, пояснили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

"С начала текущего года в республике из воды извлечены тела 109 погибших. При этом следует учитывать, что утонувших среди них только 34, из которых шесть детей. Остальные погибли на воде по другим причинам, у кого-то из них причина смерти еще не установлена. При этом за этот период прошлого года, в водоемах региона утонули 20 человек, пять из них – это дети", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Собеседник рассказал, что причин роста несчастных случаев на воде несколько.