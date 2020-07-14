Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574336562.html
В МЧС объяснили рост случаев гибели людей на воде в Башкирии
Увеличение несчастных случаев на водоемах Башкирии связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:15
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572157813_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_8910ba4408382d8183416c607a699c3d.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095889.html
1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572157813_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_8910ba4408382d8183416c607a699c3d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572157813_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_6d67b1e9d9fb4a2b599aed01293711b9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572157813_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_0a32d783134f9946ba7d72f5ba6efcb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС объяснили рост случаев гибели людей на воде в Башкирии

15:15 14.07.2020
232
© Фото : ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреСотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского
Сотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского
© Фото : ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
УФА, 14 июл – РИА Новости. Увеличение несчастных случаев на водоемах Башкирии связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса и употреблением спиртного на природе, пояснили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"С начала текущего года в республике из воды извлечены тела 109 погибших. При этом следует учитывать, что утонувших среди них только 34, из которых шесть детей. Остальные погибли на воде по другим причинам, у кого-то из них причина смерти еще не установлена. При этом за этот период прошлого года, в водоемах региона утонули 20 человек, пять из них – это дети", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Собеседник рассказал, что причин роста несчастных случаев на воде несколько.
"Это и аномальная жара, температура воздуха местами в республике поднимается до 40 градусов. Люди хотят поскорее охладиться и тянутся к воде. Это и невозможность людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса, они остаются дома и купаются на необорудованных пляжах, на опасных участках, где запрещено. Многие несчастные случаи на воде связаны с употреблением алкоголя, когда выпивший человек оказывается в холодной воде, у него может случиться инфаркт или инсульт. Также есть большая опасность на воде для детей, которые оказываются без присмотра взрослых ", - сказал представитель ведомства.
Юноша прыгает с пирса в море
18 июня, 04:03
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
300301
Обсудить 1
Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Центра ФГБУ НМИЦ эндокринологии Иван Дедов во время встречи
Путину рассказали о ситуации с эндокринными заболеваниями
Машина скорой помощи
В Башкирии число жертв коронавируса достигло 20
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Кебаб
В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой
Москва
ЦОДД предупредил о возможном осложнении ситуации на дорогах в Москве
Дождь в Москве
Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве вечером
Автомобили на пункте пропуска
На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Межгосударственный авиационный комитет
Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета под Тверью
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Рыбалка
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
Зал судебных заседаний
Суд отказал в иске женщине-инвалиду, оштрафованной за нарушение изоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния