https://ria.ru/20200714/1574336562.html
В МЧС объяснили рост случаев гибели людей на воде в Башкирии
Увеличение несчастных случаев на водоемах Башкирии связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:15
2020-07-14T15:15
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572157813_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_8910ba4408382d8183416c607a699c3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
УФА, 14 июл – РИА Новости.
Увеличение несчастных случаев на водоемах Башкирии
связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса и употреблением спиртного на природе, пояснили РИА Новости в ГУ МЧС
по региону.
"С начала текущего года в республике из воды извлечены тела 109 погибших. При этом следует учитывать, что утонувших среди них только 34, из которых шесть детей. Остальные погибли на воде по другим причинам, у кого-то из них причина смерти еще не установлена. При этом за этот период прошлого года, в водоемах региона утонули 20 человек, пять из них – это дети", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Собеседник рассказал, что причин роста несчастных случаев на воде несколько.
"Это и аномальная жара, температура воздуха местами в республике поднимается до 40 градусов. Люди хотят поскорее охладиться и тянутся к воде. Это и невозможность людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса, они остаются дома и купаются на необорудованных пляжах, на опасных участках, где запрещено. Многие несчастные случаи на воде связаны с употреблением алкоголя, когда выпивший человек оказывается в холодной воде, у него может случиться инфаркт или инсульт. Также есть большая опасность на воде для детей, которые оказываются без присмотра взрослых ", - сказал представитель ведомства.