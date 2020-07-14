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В Башкирии число жертв коронавируса достигло 20
Мужчина, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в Башкирии, число умерших пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 20, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:13
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав башкирии, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Башкирии число жертв коронавируса достигло 20

15:13 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 14 июл – РИА Новости. Мужчина, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в Башкирии, число умерших пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 20, сообщили в минздраве республики.
"Скончался мужчина 1971 года рождения, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания, морбидное ожирение. Число умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 20 человек", - сообщает минздрав Башкирии.
По данным ведомства, в регионе зафиксировано 6014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4170 из них выписались по выздоровлению.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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