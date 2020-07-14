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Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве вечером
Пик осадков в Москве придётся с 18 часов вечера вторника до 4-5 часов ночи среды, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:23
татьяна позднякова
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве вечером

15:12 14.07.2020 (обновлено: 15:23 14.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пик осадков в Москве придётся с 18 часов вечера вторника до 4-5 часов ночи среды, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"В центре Москвы у нас начнется дождь после 16 часов. Наибольшая интенсивность дождя будет с 18 часов сегодняшнего дня до 4-5 часов ночи завтрашнего дня", - рассказала Позднякова.
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