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Названы признаки умных людей
Пользователи Reddit рассказали о качествах, которые, по их мнению, присущи умным людям. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:14
общество
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149611/46/1496114616_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_7d986209f8f80da69eae2cfb162069d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
общество

Названы признаки умных людей

15:08 14.07.2020 (обновлено: 22:14 14.07.2020)
26022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожий в Москве
Прохожий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Reddit рассказали о качествах, которые, по их мнению, присущи умным людям.
Тред с просьбой назвать "неочевидные признаки умного человека" быстро стал вирусным. На момент написания статьи он набрал более 40 тысяч положительных оценок и почти девять тысяч комментариев.
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24 октября 2019, 15:54РИА Наука
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По мнению пользователей портала, одним из таких признаков является понимание человеком сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции. Иными словами, умный человек осознает ограниченность и несовершенство своих знаний.
Как отметил пользователь с ником Hynija, умные люди больше внимания обращают на нюансы. С ним согласились другие пользователи, которые отметили, что умные стремятся избегать радикальных суждений и, когда объясняют что-либо, часто используют такие фразы, как "в большинстве случаев", "с некоторыми исключениями".
Также пользователи отметили, что умные люди зачастую более восприимчивы к критике и внимательны к фактам и мнениям, которые могут изменить их точку зрения по тем или иным вопросам. Многие сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов. Кроме того, один из комментаторов подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.
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Еще один пользователь добавил, что умные люди лучше понимают закономерности происходящих процессов. Отдельные факты они выстраивают в систему, что дает им возможность делать более глубокие выводы.
Как уточнил mcLovinRussia, быть умным — это иметь врожденную способность "видеть за деревьями лес".
2293877223
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