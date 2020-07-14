Названы признаки умных людей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи Reddit рассказали о качествах, которые, по их мнению, присущи умным людям.

Тред с просьбой назвать "неочевидные признаки умного человека" быстро стал вирусным. На момент написания статьи он набрал более 40 тысяч положительных оценок и почти девять тысяч комментариев.

По мнению пользователей портала, одним из таких признаков является понимание человеком сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции. Иными словами, умный человек осознает ограниченность и несовершенство своих знаний.

Как отметил пользователь с ником Hynija, умные люди больше внимания обращают на нюансы. С ним согласились другие пользователи, которые отметили, что умные стремятся избегать радикальных суждений и, когда объясняют что-либо, часто используют такие фразы, как "в большинстве случаев", "с некоторыми исключениями".

Также пользователи отметили, что умные люди зачастую более восприимчивы к критике и внимательны к фактам и мнениям, которые могут изменить их точку зрения по тем или иным вопросам. Многие сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов. Кроме того, один из комментаторов подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.

Еще один пользователь добавил, что умные люди лучше понимают закономерности происходящих процессов. Отдельные факты они выстраивают в систему, что дает им возможность делать более глубокие выводы.