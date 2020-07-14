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Премьер Ливана обвинил политиков в попытках дискредитации правительства
Премьер Ливана Хассан Дияб обвинил ряд ливанских политиков в попытках препятствовать международной финансовой помощи для страны, которая переживает острый... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:08
саад харири
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353
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РИА Новости
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саад харири, кувейт, катар, ирак, ливан, в мире

Премьер Ливана обвинил политиков в попытках дискредитации правительства

15:08 14.07.2020
682
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Ливана Хассан Дияб обвинил ряд ливанских политиков в попытках препятствовать международной финансовой помощи для страны, которая переживает острый экономический кризис, с целью показать недееспособность правительства.
"Вызовы перед нашей страной увеличились, накапливаются сложности, и осложняется политическая стабильность на фоне искажения реальности… Но к сожалению, некоторые зашли очень далеко, препятствуя любой помощи Ливану, что они делают...? Мы располагаем докладами о планах препятствовать правительству внутри структуры, и мы подвергаемся давлению с разных направлений под предлогом того, что мы недееспособны", - цитирует слова премьера телеканал LBC.
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Ливанский премьер выразил уверенность, что государство способно эффективно работать и это не прерогатива отдельных политических сил или группы лиц.
"Контакты с нашими друзьями в Ираке, Катаре и Кувейте и друзьями в мире имеют положительные тенденции и готовность помочь Ливану. Мы копаем каменистую почву с целью облегчить последствия кризиса. Но есть личности, которые до сих пор настойчиво действуют в направлении увеличения страданий граждан", - добавил Дияб.
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В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.
Новое правительство принимает усилия по стабилизации экономики, заявив в конце апреля о принятии антикризисной программы, которая включает в себя целый ряды масштабных реформ и помощь из-за рубежа, в том числе и финансовую поддержку Международного валютного фонда, переговоры с которым на сегодняшний день проходят с трудом и без явных положительных тенденций.
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Саад ХаририКувейтКатарИракЛиванВ мире
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