Премьер Ливана обвинил политиков в попытках дискредитации правительства

БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Премьер Ливана Хассан Дияб обвинил ряд ливанских политиков в попытках препятствовать международной финансовой помощи для страны, которая переживает острый экономический кризис, с целью показать недееспособность правительства.

"Вызовы перед нашей страной увеличились, накапливаются сложности, и осложняется политическая стабильность на фоне искажения реальности… Но к сожалению, некоторые зашли очень далеко, препятствуя любой помощи Ливану, что они делают...? Мы располагаем докладами о планах препятствовать правительству внутри структуры, и мы подвергаемся давлению с разных направлений под предлогом того, что мы недееспособны", - цитирует слова премьера телеканал LBC.

Ливанский премьер выразил уверенность, что государство способно эффективно работать и это не прерогатива отдельных политических сил или группы лиц.

Катаре и "Контакты с нашими друзьями в Ираке Кувейте и друзьями в мире имеют положительные тенденции и готовность помочь Ливану. Мы копаем каменистую почву с целью облегчить последствия кризиса. Но есть личности, которые до сих пор настойчиво действуют в направлении увеличения страданий граждан", - добавил Дияб.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири . В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.