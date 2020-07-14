https://ria.ru/20200714/1574336038.html
Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета под Тверью
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование причин жесткой посадки самолета под Тверью. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:07
2020-07-14T15:07
межгосударственный авиационный комитет
тверская область
тверь
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
межгосударственный авиационный комитет, тверская область, тверь, происшествия