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Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета под Тверью
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование причин жесткой посадки самолета под Тверью. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:07
межгосударственный авиационный комитет
тверская область
тверь
происшествия
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межгосударственный авиационный комитет, тверская область, тверь, происшествия

Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета под Тверью

15:07 14.07.2020
1608
© РИА НовостиМежгосударственный авиационный комитет
Межгосударственный авиационный комитет
© РИА Новости
Межгосударственный авиационный комитет. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование причин жесткой посадки самолета под Тверью.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области в воскресенье. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 июля, 15:51
СК расследует причины жесткой посадки самолета под Тверью
202011
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Межгосударственный авиационный комитетТверская областьТверьПроисшествия
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