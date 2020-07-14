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Распространение нового коронавируса
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В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австралии превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:07
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

15:07 14.07.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австралии превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
В общей сложности в Австралии с начала вспышки были выявлены 10 251 случай заражения, суммарно скончались 109 заболевших.
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Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, за сутки в стране было выявлено 284 случая заражения, причем большая часть зафиксирована в штате Виктория – там подтвердили 270 новых случаев. В этом южном австралийском штате, ставшим очагом распространения инфекции, за сутки скончались двое пожилых заболевших.
Ранее власти штата Виктория по рекомендации главного санитарного врача объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев заражения COVID-19. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВиктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
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