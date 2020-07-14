В Краснодаре ливень нарушил движение троллейбусов и трамваев

СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Ливень в Ливень в Краснодаре стал причиной подтопления улиц в центре города и остановки движения троллейбусов и трамваев, сообщает администрация краевой столицы.

В полдень во вторник в Краснодаре начался сильный дождь. По прогнозу синоптиков, с перерывами он будет идти до вечера. В результате обильных осадков были подтоплены улицы в центре кубанской столицы, нарушено движение трамваев и троллейбусов.

"В связи с обильными осадками стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Буденного, Горького и Октябрьской. Вынужденно остановлено движение троллейбусов №8, 10", - сообщает МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление".

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, поступило 25 заявок от жителей о подтоплениях. Больше всего подтоплений в центральной части города.

"На улицах города уже работает специализированная техника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп", - говорится в сообщении.