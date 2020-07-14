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В Краснодаре ливень нарушил движение троллейбусов и трамваев
Ливень в Краснодаре стал причиной подтопления улиц в центре города и остановки движения троллейбусов и трамваев, сообщает администрация краевой столицы. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:17
краснодар
происшествия
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краснодар
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РИА Новости
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РИА Новости
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Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
В Краснодаре за 2 часа выпала 2-недельная норма осадков. Подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев, пассажиров забирают на лодках.
2020-07-14T15:03
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краснодар, происшествия

В Краснодаре ливень нарушил движение троллейбусов и трамваев

15:03 14.07.2020 (обновлено: 17:17 14.07.2020)
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Ливень в Краснодаре стал причиной подтопления улиц в центре города и остановки движения троллейбусов и трамваев, сообщает администрация краевой столицы.
В полдень во вторник в Краснодаре начался сильный дождь. По прогнозу синоптиков, с перерывами он будет идти до вечера. В результате обильных осадков были подтоплены улицы в центре кубанской столицы, нарушено движение трамваев и троллейбусов.
© Фото : пресс-служба администрации КраснодараПоследствия сильного дождя в Краснодаре
Последствия сильного дождя в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодара
Последствия сильного дождя в Краснодаре
"В связи с обильными осадками стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Буденного, Горького и Октябрьской. Вынужденно остановлено движение троллейбусов №8, 10", - сообщает МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление".
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, поступило 25 заявок от жителей о подтоплениях. Больше всего подтоплений в центральной части города.
"На улицах города уже работает специализированная техника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подтоплены улицы Ставропольская на пересечении с улицами имени Шевченко и имени Айвазовского, а также улицы Старокубанская, Таманская, имени Гаврилова, имени Суворова, имени Ленина, имени Мачуги, имени Бершанской, имени архитектора Петина, Московская, Гомельская, Конечная, имени Чапаева, имени Янковского, имени Гудимы, переулок Тракторный.
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