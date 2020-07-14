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Ход выборов в Белоруссии не будут определять извне, заявили в Минске
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна проводит президентские выборы для себя, и ни ЕС, ни кто-либо другой извне не будут определять... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:01
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евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

Ход выборов в Белоруссии не будут определять извне, заявили в Минске

15:01 14.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна проводит президентские выборы для себя, и ни ЕС, ни кто-либо другой извне не будут определять ход избирательного процесса в стране.
"Беларусь, точно так же, как и все другие суверенные государства, проводит выборы для себя. Белорусский народ сам сделает свой выбор без подсказки "доброжелателей" извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране", - говорится в комментарии пресс-секретаря, распространенном пресс-службой МИД во вторник. Данный комментарий вызван заявлением в СМИ главы представительства Евросоюза в Белоруссии Дирка Шубеля, который выразил надежду на скорое приглашение наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в страну, а также на то, что не придется рассматривать вопрос о санкциях в отношении республики.
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Глаз подчеркнул, что Белоруссия открыта "и доказывает это на практике, для равноправного и взаимоуважительного диалога с европейскими партнерами". "И такой диалог идет, притом с позитивными результатами для каждой стороны, с прямым эффектом для граждан Беларуси и ЕС. Но это не значит, что мы потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы, откуда бы они ни исходили", - отметил он.
Глаз добавил, что "Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство". "Поэтому для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать "руководству Беларуси", а также грозить санкциями. Правда, по опыту могу сказать, что такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах", - подчеркнул он.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Во вторник на заседании ЦИК рассматривается вопрос о регистрации кандидатов в президенты. Те политики, которые будут зарегистрированы, смогут приступить к проведению агитации.
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