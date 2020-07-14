На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке. Архивное фото

Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус за сутки выявлен на Сахалине еще у 61 человека, общее число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 1558, сообщил во вторник губернатор области Валерий Лимаренко

"COVID-19. В Сахалинской области +61 случай... Итого на 14 июля в Сахалинской области 1558 случаев заболевания, 701 человек выписан с выздоровлением, 857 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

На 13 июля в области было официально подтверждено 1497 случаев заболевания коронавирусом.

По информации регионального оперштаба, во вторник 31 случай COVID-19 подтвержден у обратившихся по поводу ОРВИ, 30 человек заразились от ранее заболевших, выписаны из инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ 33 пациента.

Во вторник власти региона напомнили жителям о необходимости соблюдения масочного режима.

"С 16 июля по требованию Роспотребнадзора посещать магазины и другие публичные места и мероприятия можно только при наличии средств защиты. Жители области всё чаще игнорируют маски... Хотя требование носить индивидуальные средства защиты обязательно к исполнению уже несколько месяцев", - отметил Лимаренко, акцентировав внимание на том, что нарушение ведет к штрафам (30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для организаций).

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы региона, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.