Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574335182.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Коронавирус за сутки выявлен на Сахалине еще у 61 человека, общее число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 1558, сообщил во вторник губернатор области... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сахалинская область, общество

На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

14:52 14.07.2020
194
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы в Коммунарке
Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус за сутки выявлен на Сахалине еще у 61 человека, общее число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 1558, сообщил во вторник губернатор области Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +61 случай... Итого на 14 июля в Сахалинской области 1558 случаев заболевания, 701 человек выписан с выздоровлением, 857 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
На 13 июля в области было официально подтверждено 1497 случаев заболевания коронавирусом.
По информации регионального оперштаба, во вторник 31 случай COVID-19 подтвержден у обратившихся по поводу ОРВИ, 30 человек заразились от ранее заболевших, выписаны из инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ 33 пациента.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Во вторник власти региона напомнили жителям о необходимости соблюдения масочного режима.
"С 16 июля по требованию Роспотребнадзора посещать магазины и другие публичные места и мероприятия можно только при наличии средств защиты. Жители области всё чаще игнорируют маски... Хотя требование носить индивидуальные средства защиты обязательно к исполнению уже несколько месяцев", - отметил Лимаренко, акцентировав внимание на том, что нарушение ведет к штрафам (30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для организаций).
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Островитяне, вылетающие за пределы региона, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сахалинская областьОбщество
Рекомендуем
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
В ДНР в этом году завели более 400 дел против силовиков из-за обстрелов
Остров Кос в Греции
В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку
Кот Моста
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Врачи в госпитале COVID-19
В Закарпатье еще четыре больницы привлекли к работе с больными COVID-19
Избирательный участок в Минске
Ход выборов в Белоруссии не будут определять извне, заявили в Минске
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Коммунальные службы в Москве готовятся к сильному ливню
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19
Армянский военнослужащий
В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин и президент Центра ФГБУ НМИЦ эндокринологии Иван Дедов во время встречи
Путину рассказали о ситуации с эндокринными заболеваниями
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе
Межгосударственный авиационный комитет
Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета под Тверью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния