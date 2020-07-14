Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот принял решение о переезде, так как мост построен и введен в эксплуатацию.
"Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом", — говорится на странице кота в Instagram.
Кот Мостик добавил, что переезжает в редакцию МИА "Россия сегодня" в Симферополе. "Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей", — поясняется в сообщении.
Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика был "создан" свой отдел. Он руководил "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.
23 декабря 2019, 04:01Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста