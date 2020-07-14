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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:31
кот мостик
крымский мост
симферополь
краснодарский край
общество
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https://ria.ru/20191223/1562704080.html
Больше всего пугает что 54 тыс шизиков читает что пишет кот)
29
Теперь хоть нормальные статьи начнут появляться.
24
16
симферополь
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148840/19/1488401997_0:109:2048:1261_1400x0_80_0_0_5df125bd876e8ef15fd3cabf487d66ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кот мостик, крымский мост, симферополь, краснодарский край, общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

14:50 14.07.2020 (обновлено: 17:31 14.07.2020)
6128
© Фото : аккаунт Кот Моста в сети FacebookКот Моста
Кот Моста
© Фото : аккаунт Кот Моста в сети Facebook
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот принял решение о переезде, так как мост построен и введен в эксплуатацию.
"Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом", — говорится на странице кота в Instagram.
Кот Мостик добавил, что переезжает в редакцию МИА "Россия сегодня" в Симферополе. "Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей", — поясняется в сообщении.
Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика был "создан" свой отдел. Он руководил "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.
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121200229
Обсудить 16
Кот МостикКрымский мостСимферопольКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Больше всего пугает что 54 тыс шизиков читает что пишет кот)
14 июля, 15:25
Константин 2222
12100115
Теперь хоть нормальные статьи начнут появляться.
14 июля, 15:10
Naum Vygodsky
8150001
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