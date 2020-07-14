Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот принял решение о переезде, так как мост построен и введен в эксплуатацию.

Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика был "создан" свой отдел. Он руководил "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.