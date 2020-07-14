На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию

Ужалить "Роснефть" побольнее: Госдеп пытается, но не поспевает Внешнеполитическое ведомство США продолжает нападки на южноамериканские сырьевые проекты, в которых участвуют российские компании. Речь о венесуэльских активах, которые до недавнего принадлежали "Роснефти". Из Госдепа звучит воинственная риторика, да и только.