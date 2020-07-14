На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке, сообщает пресс-служба "Роснефти - головной компании, входящей в консорциум, который создает комплекс.
"Сухой док – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи "Звезда". Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год",- говорится в сообщении.
В сухом доке будет вестись строительство самого мощного в мире ледокола "Россия" проекта "Лидер". В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода. Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения.
"Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект "Лидер" станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол "Россия" будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов", - отмечает пресс-служба "Роснефти".
Портфель заказов судостроительного комплекса "Звезда" на сегодняшний день насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых.
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