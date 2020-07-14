Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574335006.html
Более 90 россиян вернулись на родину из Армении
Свыше 90 россиян вернулись во вторник автобусами на родину из Армении через территорию Грузии в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:50
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
ржд
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:220:3072:1948_1400x0_80_0_0_af887ff27d08b85a00e8943510ad1b0e.jpg
https://ria.ru/20200713/1574282573.html
ереван
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:220:3072:1948_1400x0_80_0_0_af887ff27d08b85a00e8943510ad1b0e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_3ad577044f07119e01d0b2df200a36f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_518:0:2566:2048_1400x0_80_0_0_9eff724aece0b0a347ebd7445667fa54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, ржд, ереван, армения, грузия, в мире

Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

14:50 14.07.2020
279
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Свыше 90 россиян вернулись во вторник автобусами на родину из Армении через территорию Грузии в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ереване.
"Четырнадцатого июля был организован очередной вывоз россиян на автобусах через территорию Грузии. На транспортных средствах, предоставленных ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД), домой смогли вернуться 92 человека", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что вывоз был организован в рамках многоплановой работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России.
"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность правительствам Армении и Грузии, а также руководству ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" за помощь в возвращении россиян на родину", - отметили в диппредставительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
13 июля, 15:42Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс доставил 165 россиян из Дубая в Казань и Екатеринбург
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗРЖДЕреванАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Армянский военнослужащий
В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана
Армянские военные
Ереван заявил, что Баку размещает артиллерию близ населенных пунктов
Армянские военные
В Армении завели дело после ранения силовиков на границе с Азербайджаном
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
В ОДКБ приняли к сведению информацию Армении о ситуации на ее границе
Военнослужащий войск специального назначения вооруженных сил Армении
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы
Посол Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
В ДНР в этом году завели более 400 дел против силовиков из-за обстрелов
Ситуация в зоне карабахского конфликта
В Кремле обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
В Баку заявили о гибели гражданского из-за обстрела со стороны Армении
Армянские военные
Армения обратилась к ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном
Военный во время учений в Армении
В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
ВС Турции поддержат Азербайджан на фоне эскалации на границе с Арменией
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния