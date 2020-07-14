Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

Отмечается, что вывоз был организован в рамках многоплановой работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России.

"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность правительствам Армении и Грузии, а также руководству ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" за помощь в возвращении россиян на родину", - отметили в диппредставительстве.