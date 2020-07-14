Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Свыше 90 россиян вернулись во вторник автобусами на родину из Армении через территорию Грузии в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ереване.
"Четырнадцатого июля был организован очередной вывоз россиян на автобусах через территорию Грузии. На транспортных средствах, предоставленных ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД), домой смогли вернуться 92 человека", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что вывоз был организован в рамках многоплановой работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России.
"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность правительствам Армении и Грузии, а также руководству ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" за помощь в возвращении россиян на родину", - отметили в диппредставительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.