В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Греция может вновь ввести режим изоляции в некоторых регионах, так как в стране растут опасения, связанные с новыми случаями заражения коронавирусом после возобновления туризма в стране, Греция может вновь ввести режим изоляции в некоторых регионах, так как в стране растут опасения, связанные с новыми случаями заражения коронавирусом после возобновления туризма в стране, сообщает Express.

Новые данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в стране наблюдается больше активных случаев заболевания COVED-19, чем в любое другое время во время пандемии.

Власти предупредили, что ограничительные меры могут быть пересмотрены, если ситуация ухудшится, так как туристы являются одной из причин внезапной вспышки.

"Мы с самого начала знали, что когда постепенно откроем границы, будем импортировать и новые случаи, — сказал местным СМИ представитель правительства Стелиос Петсас.

По его совам, Греция "полна решимости защитить большинство от легкомысленного меньшинства".