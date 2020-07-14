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В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом
Греция может вновь ввести режим изоляции в некоторых регионах, так как в стране растут опасения, связанные с новыми случаями заражения коронавирусом после... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:50
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самоизоляция, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, греция

В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом

14:50 14.07.2020
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© Фото : Pixabay/GregMontani Остров Кос в Греции
Остров Кос в Греции
© Фото : Pixabay/GregMontani
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Греция может вновь ввести режим изоляции в некоторых регионах, так как в стране растут опасения, связанные с новыми случаями заражения коронавирусом после возобновления туризма в стране, сообщает Express. 
Новые данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в стране наблюдается больше активных случаев заболевания COVED-19, чем в любое другое время во время пандемии.
Власти предупредили, что ограничительные меры могут быть пересмотрены, если ситуация ухудшится, так как туристы являются одной из причин внезапной вспышки.
"Мы с самого начала знали, что когда постепенно откроем границы, будем импортировать и новые случаи, — сказал местным СМИ представитель правительства Стелиос Петсас.
По его совам, Греция "полна решимости защитить большинство от легкомысленного меньшинства".
По данным СМИ, с 1 июля более 100 туристов, которые прошли тестирование на коронавирус в Греции, получили положительный результат.
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