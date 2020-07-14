Для жителей Подмосковья разработана тепловая карта работы МФЦ

"В связи с поэтапным выходом регионов из режима ограничений, офисы МФЦ Подмосковья вернулись в прежний режим работы. Многофункциональные центры в нашей области с 1 июля принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме "живой очереди". Но санитарные нормы не позволяют работать МФЦ с привычной мощностью, поэтому сейчас в самых густонаселенных муниципалитетах большой наплыв посетителей. Только за прошлую неделю в наших МФЦ было оказано свыше 197 тысяч услуг. Чтобы жители могли заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный, мы создали тепловую карту на региональном портале госуслуг", − пояснил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.