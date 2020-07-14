Для жителей Подмосковья разработана тепловая карта работы МФЦ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья теперь смогут узнать о загруженности офисов МФЦ с помощью тепловой карты, которая размещена на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба облправительства.
"В связи с поэтапным выходом регионов из режима ограничений, офисы МФЦ Подмосковья вернулись в прежний режим работы. Многофункциональные центры в нашей области с 1 июля принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме "живой очереди". Но санитарные нормы не позволяют работать МФЦ с привычной мощностью, поэтому сейчас в самых густонаселенных муниципалитетах большой наплыв посетителей. Только за прошлую неделю в наших МФЦ было оказано свыше 197 тысяч услуг. Чтобы жители могли заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный, мы создали тепловую карту на региональном портале госуслуг", − пояснил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Тепловая карта включает данные о работе 126 муниципальных офисов МФЦ Подмосковья. Красным цветом отмечены офисы с самой высокой загрузкой, офисы со средней загруженностью обозначены желтым. Самые свободные центры с минимальной очередью изображены в зеленом цвете.
Все МФЦ в Подмосковье продолжают соблюдать ряд обязательных санитарно-эпидемиологических требований, таких как влажная уборка и дезинфекция помещения 2 раза в день, социальное дистанцирование, а также ограничение количества посетителей внутри офиса. Также во всех муниципалитетах области для ожидающих своей очереди заявителей на улице создаются специальные зоны ожидания.
Чтобы не создавать очередей в офисах и минимизировать риск заражения коронавирусом, жителям рекомендуется пользоваться сервисом "Предзапись в МФЦ" на региональном сайте госуслуг, напомнили в пресс-службе.