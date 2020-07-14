Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие парламентом Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране.
Во вторник за принятие закона проголосовали 248 парламентариев Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
"А как иначе: хочешь развивать спорт - крути рулетку; хочешь образование - раздавай карты. И медицина без азарта вообще не медицина. Молодцы, так держать!" - написала Захарова в Facebook.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.