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Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие парламентом Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:48
мария захарова
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мария захарова, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе

14:48 14.07.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие парламентом Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране.
Во вторник за принятие закона проголосовали 248 парламентариев Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 11:24
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
"А как иначе: хочешь развивать спорт - крути рулетку; хочешь образование - раздавай карты. И медицина без азарта вообще не медицина. Молодцы, так держать!" - написала Захарова в Facebook.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
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Мария ЗахароваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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