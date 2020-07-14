Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым

"Выехал я 12 июня, путешествие продлилось чуть более месяца, суммарно уже проехал 5145 километров. Путешествие достаточно тяжеловатое, погода – то жара, то холод… Сейчас направляюсь в Коктебель. Мост пересек, трудностей не составило ", - рассказал он РИА Новости, находясь в пути на Керченском полуострове.