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Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Томский велопутешественник Иван Поротников пересек Крымский мост, проехав таким образом более 5 тысяч километров к полуострову от своего села. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:48
коктебель
томская область
чаинский район
общество
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коктебель
томская область
чаинский район
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РИА Новости
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коктебель, томская область, чаинский район, общество

Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым

14:48 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Томский велопутешественник Иван Поротников пересек Крымский мост, проехав таким образом более 5 тысяч километров к полуострову от своего села.
"Выехал я 12 июня, путешествие продлилось чуть более месяца, суммарно уже проехал 5145 километров. Путешествие достаточно тяжеловатое, погода – то жара, то холод… Сейчас направляюсь в Коктебель. Мост пересек, трудностей не составило ", - рассказал он РИА Новости, находясь в пути на Керченском полуострове.
Иван сообщил, что выехал из родного села Подгорное Чаинского района Томской области, по дороге несколько раз ремонтировал отдельные узлы велосипеда. В его планах – отдохнуть в Коктебеле и потратить несколько дней на путешествие по полуострову.
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КоктебельТомская областьЧаинский районОбщество
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