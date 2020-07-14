https://ria.ru/20200714/1574334799.html
Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Томский велопутешественник Иван Поротников пересек Крымский мост, проехав таким образом более 5 тысяч километров к полуострову от своего села. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:48
2020-07-14T14:48
коктебель
томская область
чаинский район
общество
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https://ria.ru/20200714/1574332305.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, томская область, чаинский район, общество