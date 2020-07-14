Коммунальные службы в Москве готовятся к сильному ливню

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что согласно прогнозу синоптиков, во вторник-четверг в столичном регионе может выпасть до 94 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 миллиметров - во вторник и среду. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 мск среды и до 03.00 мск четверга, в этот период возможна гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.

"Приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - цитируют в пресс-службе Бирюкова

Уточняется, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

"Городским службам дано указание провести очистку водоприемных решеток и ливнестоков, ревизию всех систем водоотведения, в местах понижения рельефа местности разместить водоперекачивающие устройства, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах. На дежурстве находятся 300 бригад " Мосводостока ", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Отмечается, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах. Горожан призывают не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.