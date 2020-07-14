В Малайзию могут полететь чартеры из России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Между Россией и Малайзией в перспективе может открыться прямое авиасообщение, запуску туристической перевозки на курорты страны помешала пандемия коронавируса, Между Россией и Малайзией в перспективе может открыться прямое авиасообщение, запуску туристической перевозки на курорты страны помешала пандемия коронавируса, сообщает АТОР.

Как сообщил специалист по маркетингу московского офиса туристического представительства Малайзии в РФ Александр Доля, по минимальному приросту заболевших в день государство занимает одну из лидирующих позиций.

При этом власти воздерживаются от объявления сроков открытия границ, в том числе и для стран, с которыми предполагается возобновить туризм в первую очередь. Однако, как подчеркнул Александр Доля, в Малайзии хотели бы видеть туристов из России и стран СНГ уже в этом году.

"Малайзия пристально смотрит на российский рынок", — подчеркнул спикер, отметив, что до пандемии прибытия из Европы, включая Россию, были на подъеме. По его словам, малазийские отельеры готовы предложить после открытия границ привлекательные цены для туристов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Коронавирус повлиял на планы по организации прямых рейсов между Россией и Малайзией. Именно отсутствие прямого авиасообщения туроператоры считают одним из сдерживающих факторов роста турпотока в Малайзию.

Как рассказал Александр Доля, до пандемии COVID-19 российский турбизнес был "на грани открытия чартеров с Малайзией".