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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
Свыше 33 тысяч заболевших COVID выявлены в Швейцарии, за сутки заболели 70 человек, сообщили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:44
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

14:44 14.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 33 тысяч заболевших COVID выявлены в Швейцарии, за сутки заболели 70 человек, сообщили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 14 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 70 новых заражений (63 накануне и 85 в воскресенье), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 33016 человек, всего скончалось 1688 человек.
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Всего с начала эпидемии было проведено 690 701 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 4352 теста (накануне 2476). В среднем вирус был найден в 5,7% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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В связи с ростом числа заболевших с 6 июня по всей стране введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также в местах, где невозможно обеспечить необходимую социальную дистанцию минимум в 1,5 метра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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