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Эксперт объяснил допуск Тихановской к президентским выборам в Белоруссии
Центризбирком Белоруссии зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую кандидатом на пост президента республики, так как она не представляет опасности для... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:46
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Эксперт объяснил допуск Тихановской к президентским выборам в Белоруссии

14:44 14.07.2020 (обновлено: 17:46 14.07.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую кандидатом на пост президента республики, так как она не представляет опасности для президента Александра Лукашенко на выборах, но он убрал из предвыборной гонки всех "непрозападных" кандидатов, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента. Тем не менее, кандидатом была зарегистрирована безработная Светлана Тихановская. Также в президентской гонке примут участие председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" (БСДГ) Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и действующий глава государства Александр Лукашенко.
"Власти Белоруссии добились того, что происходило на прошлых выборах. Для них самое главное было не дать возможности участвовать в выборах не прозападным кандидатам. Я не хочу называть Бабарико и Цепкало пророссийскими, они не пророссийские, но они не прозападные. А прозападные кандидаты, учитывая настроения большинства населения Белоруссии, неопасны для Лукашенко. Потому что Тихановская ну получит процент-два где-то там в избирательных участках центра Минска и Гомеля", - сказал Жарихин РИА Новости.
Как отметил эксперт, в ходе текущей предвыборной гонки Лукашенко "нервничает", потому что, хотя результаты социологических исследований в Белоруссии не публикуются, но они проводятся.
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"И его в последнее время определенный "шантаж" России в связи с нефтегазовыми противоречиями, что "я уйду на Запад", встречи с Помпео и другие пассы в сторону Запада напугали определенную часть избирателей, которые голосовали за него как за гаранта сохранения честных отношений с Россией. И эта часть начала оглядываться по сторонам, начала смотреть на Бабарико, на Цепкало. И ему надо эту альтернативу Лукашенко убрать с выборов, альтернативу голосования не за антироссийский выбор. И они убраны", - сказал Жарихин.
"А она осталась как символ, известно уже, сколько такие кандидаты получают. Те люди, которым не нравится Лукашенко, но они тем не менее хотят сохранения отношений с Россией, им будет сейчас деваться некуда, им придется голосовать за Лукашенко, он этого и добивался", - добавил эксперт.
По словам Жарихина, у властей страны нет необходимости убирать Тихановскую из предвыборной гонки, так как она – "прозападный кандидат, который получает на выборах 2-3 процента голосов и на этом все заканчивается". "Они это уже знают, и социология им это показывает. И они видят, что она не опасна, в отличие от Бабарико и Цепкало, которые могут, по крайней мере, создать ситуацию второго тура", - считает политолог.
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Как подчеркнул эксперт, Бабарико и Цепкало будут оспаривать решение ЦИК, но это решение принято, а значит, будет проведено в жизнь. "В Белоруссии так", - сказал он.
Также Жарихин считает, что Бабарико и Цепкало не станут поддерживать Тихановскую на выборах. "Потому что, если они хотят сохранять определенные перспективы своей политической деятельности в дальнейшем, поддержка Тихановской - это оттолкнуть от себя тех потенциальных избирателей, которые уже готовы были за них голосовать как альтернативу Лукашенко при сохранении отношений с Россией", - заключил эксперт.
С 14 июля в Белоруссии начинается предвыборная агитация, которая завершится 8 августа.
Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии 2015 году, победу тогда одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже на протяжении 26 лет.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
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