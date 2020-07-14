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Распространение нового коронавируса
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Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Никто не может дать гарантий, что не будет второй, третьей волны COVID-19, а разрабатываемые препараты от инфекции окажутся эффективными, успокаиваться рано,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:41
распространение нового коронавируса
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единая россия
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РИА Новости
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353
60
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Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса

14:41 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никто не может дать гарантий, что не будет второй, третьей волны COVID-19, а разрабатываемые препараты от инфекции окажутся эффективными, успокаиваться рано, коронавирус никуда не ушел, заявил зампредседателя Совбеза РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвященный вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса. Мероприятие прошло в формате видеосвязи.
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"Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся", - завил Медведев в ходе встречи с коллегами из других стран.
В этом контексте он упомянул тезис, высказанный не так давно одним из ведущих инфекционистов в США. "Он сказал, что нам всем кажется, что эта пандемия уже перешла за какой-то рубеж, вышла на пик, уходит вниз, а по его мнению, она еще только-только начинается. Давайте в это вдумаемся. Это сказал человек из страны, где три миллиона человек болеет", - добавил зампред СБ РФ.
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Он подчеркнул, что только совместной работой можно пытаться достичь здесь желаемых результатов. Поэтому, заявил Медведев, несмотря на различия в позициях и идеологических подходах, которые есть в разных партиях, важно постараться придать такой импульс сотрудничеству, который поможет преодолеть этот самый страшный вызов, с которым столкнулось человечество в XXI веке.
"Мы все это прекрасно понимаем: нам рано успокаиваться, коронавирус никуда не ушел. Как долго нам придется находиться в таком противостоянии, никто не знает. Но наличие общей воли, общего желания работать в этом направлении является оптимистическим моментом", - заключил глава ЕР, пожелав коллегам здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияСШАОбщество
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