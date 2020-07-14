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В Госдуме пояснили, как будут оценивать призывы присоединить территории
Призывы к присоединению к РФ части территорий не будут попадать под действие закона о приравнивании отчуждения к экстремизму: приобретение и отчуждение - разные РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:39
игорь лебедев (игорь жириновский)
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
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игорь лебедев (игорь жириновский), павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуме пояснили, как будут оценивать призывы присоединить территории

14:39 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Призывы к присоединению к РФ части территорий не будут попадать под действие закона о приравнивании отчуждения к экстремизму: приобретение и отчуждение - разные понятия, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума во вторник обсуждает законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму, проект был внесен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. В ходе пленарного заседания вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поднял вопрос о том, будет ли подпадать под действие законопроекта призывы присоединить часть территорий к РФ.
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"Ведь с точки зрения логики и присоединение, и отчуждение является нарушением целостности территориальной нашего государства", - сказал Лебедев. В этой связи он просил уточнить, как будут поступать с теми, кто будет призывать присоединить какую-то территорию к России.
Отвечая на вопрос, Крашенинников пояснил, что подобная норма - о запрете на отчуждение территорий РФ - впервые появилась в Конституции РФ, и теперь законодатели занимаются развитием этой нормы в отраслевом законодательстве.
"Есть такие понятия - приобретение и отчуждение. Поэтому это разные понятия, здесь мы говорим про отчуждения, в данном случае я бы так и ответил. Что такое "действие, направленное на отчуждение", - это есть у нас не только в государственном праве, есть и в гражданском праве, есть в административном и так далее",
Он добавил, что к проектам с поправками в КоАП, УК и УПК вернутся "чуть попозже", поскольку ждут от кабмина необходимые для внесения в Госдуму документы.
"Мы смотрим на правительство, у нас уже Верховный суд нам дал отзыв, правительство, я надеюсь, в ближайшие часы нам отзыв даст", - добавил Крашенинников.
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