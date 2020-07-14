В Госдуме пояснили, как будут оценивать призывы присоединить территории

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Призывы к присоединению к РФ части территорий не будут попадать под действие закона о приравнивании отчуждения к экстремизму: приобретение и отчуждение - разные понятия, пояснил глава комитета Призывы к присоединению к РФ части территорий не будут попадать под действие закона о приравнивании отчуждения к экстремизму: приобретение и отчуждение - разные понятия, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Госдума во вторник обсуждает законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму, проект был внесен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. В ходе пленарного заседания вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поднял вопрос о том, будет ли подпадать под действие законопроекта призывы присоединить часть территорий к РФ.

"Ведь с точки зрения логики и присоединение, и отчуждение является нарушением целостности территориальной нашего государства", - сказал Лебедев. В этой связи он просил уточнить, как будут поступать с теми, кто будет призывать присоединить какую-то территорию к России.

Отвечая на вопрос, Крашенинников пояснил, что подобная норма - о запрете на отчуждение территорий РФ - впервые появилась в Конституции РФ, и теперь законодатели занимаются развитием этой нормы в отраслевом законодательстве.

"Есть такие понятия - приобретение и отчуждение. Поэтому это разные понятия, здесь мы говорим про отчуждения, в данном случае я бы так и ответил. Что такое "действие, направленное на отчуждение", - это есть у нас не только в государственном праве, есть и в гражданском праве, есть в административном и так далее",

Он добавил, что к проектам с поправками в КоАП, УК и УПК вернутся "чуть попозже", поскольку ждут от кабмина необходимые для внесения в Госдуму документы.