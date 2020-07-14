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Лидер оппозиции Новой Зеландии подал в отставку после 50 дней на посту
Глава оппозиционной Национальной партии Новой Зеландии Тодд Мюллер решил уйти в отставку, говорится в его заявлении. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:38
тодд мюллер
джасинда ардерн
новая зеландия
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тодд мюллер, джасинда ардерн, новая зеландия, в мире

Лидер оппозиции Новой Зеландии подал в отставку после 50 дней на посту

14:38 14.07.2020
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© AP Photo / Nick PerryЧлен парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
Член парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
© AP Photo / Nick Perry
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава оппозиционной Национальной партии Новой Зеландии Тодд Мюллер решил уйти в отставку, говорится в его заявлении.
Газета New Zealand Herald сообщала 22 мая, что оппозиция Новой Зеландии выбрала нового лидера, главой Национальной партии стал малоизвестный политик Тодд Мюллер, который до этого работал на агропредприятиях по выращиванию киви. Перевыборы лидера Национальной партии происходили на фоне роста популярности действующего премьер-министра лейбористки Джасинды Ардерн и соответственно падения рейтинга ее главных политических противников.
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"В выходные я уделил время размышлениям о том, что я пережил в течение этих нескольких недель, будучи лидером оппозиции. Мне стало понятно, что в этот критический для страны момент я не самый лучший кандидат на пост лидера оппозиции и Национальной партии Новой Зеландии. Сейчас важнее, чем когда бы то ни было, чтобы у Национальной партии был лидер, которому будет комфортно в этой роли", - говорится в заявлении политика, размещенном в Facebook.
Он отметил, что новая должность оказала воздействие на его жизнь и на семью, а также сказалась на здоровье. "По этой причине я немедленно покидаю пост лидера… Я рассчитываю продолжать трудиться в Национальной партии, будучи ее преданным членом, и в качестве члена парламента от Залива Пленти", - подчеркнул он.

I have taken time over the weekend to reflect on my experience over the last several weeks as Leader of the...

Опубликовано Todd Muller MP Понедельник, 13 июля 2020 г.
Политик добавил, что хочет восстановить силы и взять паузу, проводя время вместе с семьей и вдали от пристального внимания общественности.
Национальная партия Новой Зеландии после заявления Мюллера в качестве главы избрала Джудит Коллинз. Коллинз - юрист и политик, в разные периоды возглавляла министерства исправительных учреждений, энергетики и ресурсов, юстиции, полиции, доходов и ведомство по делам этнических общностей.
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Тодд МюллерДжасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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