Лидер оппозиции Новой Зеландии подал в отставку после 50 дней на посту

Он отметил, что новая должность оказала воздействие на его жизнь и на семью, а также сказалась на здоровье. "По этой причине я немедленно покидаю пост лидера… Я рассчитываю продолжать трудиться в Национальной партии, будучи ее преданным членом, и в качестве члена парламента от Залива Пленти", - подчеркнул он.