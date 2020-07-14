https://ria.ru/20200714/1574333753.html
Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции
Два человека погибли и 11 получили ранения при наводнении, вызванном ливням в провинции Ризе на северо-востоке Турции, заявил министр внутренних дел страны... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:35
2020-07-14T14:35
сулейман сойлу
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_e1d7262d580777da4239dc33c9ebfd97.jpg
https://ria.ru/20200713/1574253912.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1400x0_80_0_0_e1d7262d580777da4239dc33c9ebfd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_34:0:1811:1333_1400x0_80_0_0_365f783ff0cd205e1fc1439c491c952e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_97:0:1430:1333_1400x0_80_0_0_d0fe0c02e94a900f8e1b0ded130d3140.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сулейман сойлу, турция, в мире
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости.
Два человека погибли и 11 получили ранения при наводнении, вызванном ливням в провинции Ризе на северо-востоке Турции
, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу
во вторник.
Обильные осадки продолжаются на северо-востоке Турции в течение последних двух дней. Накануне четыре человека погибли в провинции Артвин в результате схода оползня, вызванного проливными дождями.
"На данный момент в провинции Ризе у нас двое погибших и 11 раненых. Продолжаются работы по расчистке дорог к 12 населенным пунктам, отрезанным стихией от внешнего мира. У нас пока нет доступа к этим деревням, однако связь с ними есть. Конечно, там есть ущерб зданиям, но информации о других пострадавших оттуда не поступало", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.
Глава МВД находится на месте стихийного бедствия в Ризе.