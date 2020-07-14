Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции

"На данный момент в провинции Ризе у нас двое погибших и 11 раненых. Продолжаются работы по расчистке дорог к 12 населенным пунктам, отрезанным стихией от внешнего мира. У нас пока нет доступа к этим деревням, однако связь с ними есть. Конечно, там есть ущерб зданиям, но информации о других пострадавших оттуда не поступало", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.