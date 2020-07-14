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Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции
Два человека погибли и 11 получили ранения при наводнении, вызванном ливням в провинции Ризе на северо-востоке Турции, заявил министр внутренних дел страны... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:35
сулейман сойлу
турция
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353
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сулейман сойлу, турция, в мире

Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции

14:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли и 11 получили ранения при наводнении, вызванном ливням в провинции Ризе на северо-востоке Турции, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу во вторник.
Обильные осадки продолжаются на северо-востоке Турции в течение последних двух дней. Накануне четыре человека погибли в провинции Артвин в результате схода оползня, вызванного проливными дождями.
"На данный момент в провинции Ризе у нас двое погибших и 11 раненых. Продолжаются работы по расчистке дорог к 12 населенным пунктам, отрезанным стихией от внешнего мира. У нас пока нет доступа к этим деревням, однако связь с ними есть. Конечно, там есть ущерб зданиям, но информации о других пострадавших оттуда не поступало", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.
Глава МВД находится на месте стихийного бедствия в Ризе.
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