В ДНР готовы передать тело погибшего украинского силовика родственникам

Ранее в военном ведомстве сообщали, что диверсионная группа украинских силовиков предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений ДНР. В результате силовики подорвались на минах. По информации ведомства, один человек погиб и двое получили ранения. Для эвакуации погибшего Народная милиция республики предоставила гарантии безопасности.