Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574333558.html
В ДНР готовы передать тело погибшего украинского силовика родственникам
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о готовности передать тело погибшего украинского силовика из состава... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:32
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155657/71/1556577173_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8ff5f9ac96d48b51fe3d96402bd3bcec.jpg
https://ria.ru/20191207/1562094144.html
https://ria.ru/20200714/1574318773.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155657/71/1556577173_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8ff5f9ac96d48b51fe3d96402bd3bcec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155657/71/1556577173_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_b89cff20d1682077ac1403c30aaa3dd6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155657/71/1556577173_518:177:2389:2048_1400x0_80_0_0_07864ccec689b4b7bbf59267248a00c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР готовы передать тело погибшего украинского силовика родственникам

14:32 14.07.2020
969
© РИА Новости / Валерий МельниковОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Валерий Мельников
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о готовности передать тело погибшего украинского силовика из состава диверсионной группы его родственникам.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что диверсионная группа украинских силовиков предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений ДНР. В результате силовики подорвались на минах. По информации ведомства, один человек погиб и двое получили ранения. Для эвакуации погибшего Народная милиция республики предоставила гарантии безопасности.
Ополченцы Донецкой народной республики
7 декабря 2019, 13:42
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
"В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника. Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137-го батальона 35-й бригады (вооруженных сил Украины - ред. ), оставленного командованием морской пехоты, и готовы его передать родственникам для предания тела земле согласно христианским обычаям", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
Вчера, 11:18
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
1510032
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
Рекомендуем
Работа лаборатории
На Украине проверяют данные о биолабораториях, где ведутся опыты на людях
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Микроскоп
На Украине началось расследование работы американских биолабораторий
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Скорая помощь в Турции
Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме пояснили, как будут оценивать призывы присоединить территории
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
В ДНР прорабатывают возможность поиска тел силовиков у поселка Зайцево
Автомобили на пункте пропуска
На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин призвал коммунистов покаяться за "подаренный" Украине Крым
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Эксперты рассказали, почему Китай наращивает поставки продукции из России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния