В ДНР готовы передать тело погибшего украинского силовика родственникам

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о готовности передать тело погибшего украинского силовика из состава диверсионной группы его родственникам.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что диверсионная группа украинских силовиков предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений ДНР. В результате силовики подорвались на минах. По информации ведомства, один человек погиб и двое получили ранения. Для эвакуации погибшего Народная милиция республики предоставила гарантии безопасности.
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"В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника. Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137-го батальона 35-й бригады (вооруженных сил Украины - ред. ), оставленного командованием морской пехоты, и готовы его передать родственникам для предания тела земле согласно христианским обычаям", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.